Сергачев сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 0+7 в 13 играх сезона при «минус 10» – худшей полезности в «Тампе»

Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев сделал передачу в матче с «Монреалем».

Защитник выступил ассистентом при одной из шайб «Тампы» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:3). 

В активе россиянина стало 7 (0+7) очков в 13 играх сезона при полезности «минус 10» (худший показатель в «Лайтнинг»). 

Сегодня Сергачев (24:29 – максимальное время в команде, 2:16 – в большинстве, 4:40 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 1 броском, 1 силовым приемом и 4 блоками. 

2 комментария

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АРХАТ
Хедман показывает кто Министр обороны в Тампе
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