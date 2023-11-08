Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 22 очка в 13 играх, 11 – в последних 3

Теги рейтинги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Элиас Петтерссон Хоккей

Никита Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:3). 

На счету 30-летнего россиянина стало 22 (10+12) очка в 13 играх сезона. Он возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерссона (21 балл в 12 играх, 6+15). 

Отметим, что в последних 3 играх на счету Никиты 11 (4+7) баллов. 

В гонке снайперов нападающий делит 2-е место с Броком Босером из «Ванкувера», уступая лишь Остону Мэттьюсу из «Торонто» (13 шайб в 12 играх). 

Сегодня Кучеров (21:50, 6:50 – в большинстве,»+1») отметился 6 бросками в створ.

15 комментариев

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Хаскерс
Просто наслаждение наблюдать за лучшим игроком мира. Такой анти-МД. Тот скоростью всех закружит, а наш - паузой заморозит.
+9
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+9
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
1+4, 2+2, 1+1! Как он это делает?!
+7
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+7
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йозе марино
Куч как то вдруг много бросать начал, ну и забивать много соответственно, как будто Тампа готовится играть без Стемкоса, не просто так с ним переговоры о продлении не ведут..
+4
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+4
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Как дела на заводе
руками и клюшкой)) от экстаза смотри только про работу не забудь;) так что вставай с дивана и бегом собираться))
Я уже час как на работе
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Фанат спорта01
нужно было набивать стату на Сан Хосе,а не играть 14минут и уходить только с одним баллом.
+2
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Александр Иванов
Куч почти два года в регулярке не играл, после травм, с 06.01.2022.г провел 139 игр и набрал 200 очков. Больше набрал только Макдэвид 233, Драйз уже отстает, у него 198, а другие еще меньше набрали и их не стоит упоминать.
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curdboy
А сколько ещё партнёры не забили?)) Один точно стопроцентный момент у Пойнта был - там прям удивительно, как Брейден не забил. Ещё были два момента, когда Никита отбирал шайбу или из борьбы выводил на открытый бросок и Стэммера, и Пойнта.
Сорвали Кучу очередную 4-очковую игру)))
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Алексей Курпас
Ответ Хаскерс
Просто наслаждение наблюдать за лучшим игроком мира. Такой анти-МД. Тот скоростью всех закружит, а наш - паузой заморозит.
Сейчас Мак на травме и можно увидеть каким он будет в будущем без своей волшебной метлы
+1
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Владимир Кувшинов
Мастерюга!!
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Александр Сабреков
В первой шайбе он атаку и начал, выбив шайбу с крюка соперника, и завершил.
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curdboy
Ответ Фанат спорта01
нужно было набивать стату на Сан Хосе,а не играть 14минут и уходить только с одним баллом.
У Никиты и так самое большое время среди нападающих в команде. В таких играх, где с соперником и так всё понятно, можно и дух перевести - впереди ещё куча игр.
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curdboy
Ответ йозе марино
Куч как то вдруг много бросать начал, ну и забивать много соответственно, как будто Тампа готовится играть без Стемкоса, не просто так с ним переговоры о продлении не ведут..
В прошлом сезоне было 3.3 броска за игру, сейчас 4.5 - кажется и не так много. Зато процент реализованных бросков сейчас выше по отношению к среднему за карьеру (16.9 против 14.5), и даже выше максимального до этого сезона 2018-2019 (16.7). В прошлом же сезоне был максимально низкий процент реализации (если не брать первый сезон) - 11.1%. Сейчас добирает голы, не забитые в прошлом)))
А Стэмкос, видимо, хочет остаться и подписаться за меньшие деньги, раз не так часто забивает, в том числе с пасов Нкиты))
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