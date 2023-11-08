Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 22 очка в 13 играх, 11 – в последних 3
Никита Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:3).
На счету 30-летнего россиянина стало 22 (10+12) очка в 13 играх сезона. Он возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерссона (21 балл в 12 играх, 6+15).
Отметим, что в последних 3 играх на счету Никиты 11 (4+7) баллов.
В гонке снайперов нападающий делит 2-е место с Броком Босером из «Ванкувера», уступая лишь Остону Мэттьюсу из «Торонто» (13 шайб в 12 играх).
Сегодня Кучеров (21:50, 6:50 – в большинстве,»+1») отметился 6 бросками в створ.
Сорвали Кучу очередную 4-очковую игру)))
А Стэмкос, видимо, хочет остаться и подписаться за меньшие деньги, раз не так часто забивает, в том числе с пасов Нкиты))