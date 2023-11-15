«Ак Барс» подпишет контракт с Митчеллом Миллером до конца сезона. Зарплата – 10 млн рублей (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» подпишет соглашение с Митчеллом Миллером до конца сезона.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Ак Барс» подпишет контракт до конца сезона с 21-летним американским защитником Митчеллом Миллером.

Зарплата игрока составит 10 млн рублей до конца сезона (то есть чуть больше, чем за пять месяцев)», – написал Хайруллин.

Американский игрок выступает в чемпионате Словакии за «Липтовски-Микулаш». На счету 21-летнего Миллера 26 (6+20) очков в 17 матчах сезона-2023/24 при показателе полезности «+2».

Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.