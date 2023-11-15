«Ак Барс» подпишет контракт с Митчеллом Миллером до конца сезона. Зарплата – 10 млн рублей (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс возможные переходы чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Ак Барс» подпишет соглашение с Митчеллом Миллером до конца сезона.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Ак Барс» подпишет контракт до конца сезона с 21-летним американским защитником Митчеллом Миллером.

Зарплата игрока составит 10 млн рублей до конца сезона (то есть чуть больше, чем за пять месяцев)», – написал Хайруллин.

Американский игрок выступает в чемпионате Словакии за «Липтовски-Микулаш». На счету 21-летнего Миллера 26 (6+20) очков в 17 матчах сезона-2023/24 при показателе полезности «+2».

Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.

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12 комментариев

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Ясен Хююге
Норм банда:
Радул гулял, Лука дрался, Войнов жену бил, Миллер расист и это у нас еще не остыли воспоминания от Обухова, Основина и Зари))
+12
-1
+11
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Dr Gonzo
Серьезные преступники и то имеют право на реабилитацию, а уж парень занимавшийся буллингом в 14 лет тем более. Второй бомбардир словацкой лиги (несмотря на то, что защитник), молодой, неиграющий в НХЛ исключительно по неспортивным причинам... Если подтвердится (а не будет как с Марченко), то отличный вариант для АБ.
+10
-2
+8
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Домингес Казань
Ответ Lari
Зарплата 10, остальное в конверте 😂, это КХЛ, брат😅
есть доказательства что именно этому игроку доплачивают в конверте?если нет то ты обыкновенное трепло
+3
0
+3
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Mac Miller
Ответ Ясен Хююге
Норм банда: Радул гулял, Лука дрался, Войнов жену бил, Миллер расист и это у нас еще не остыли воспоминания от Обухова, Основина и Зари))
Нам в России какое дело, что он над темнокожим издевался?
+4
-3
+1
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Lari
Зарплата 10, остальное в конверте 😂, это КХЛ, брат😅
Остальное в криптовалюте
+1
0
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Макс Горобей
чуть не прочитал с Марнером
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цэсемьэр
КХЛ становится лигой отмены, что впрочем даже и неплохо
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Lari
Зарплата 10, остальное в конверте 😂, это КХЛ, брат😅
+2
-2
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Dr Gonzo
Ответ Lari
Зарплата 10, остальное в конверте 😂, это КХЛ, брат😅
А с чего ему сейчас получать больше? Думаете в чемпионате Словакии зарплаты выше? Тем более он переходит уже по ходу сезона. НХЛ для него видимо закрыта. Так что КХЛ для него лучший вариант для продолжения карьеры на ближайшие годы. С ним Авцин в одной команде играет, наверное, советовал куда переходить. Провести полсезона в АБ за в любом случае бОльшие деньги, чем были в Словакии, а уже потом по результатам подписать полноценный контракт самое логичное для Миллера в этой ситуации.
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