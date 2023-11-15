Митчелл Миллер близок к переходу в «Ак Барс» (Metaratings)

Теги Ак Барс возможные переходы чемпионат Словакии КХЛ Липтовски-Микулаш Хоккей

Защитник Митчелл Миллер близок к переходу в «Ак Барс».

Об этом сообщает Metaratings.

Американский игрок выступает в чемпионате Словакии за «Липтовски-Микулаш». 

На счету 21-летнего Миллера 26 (6+20) очков в 17 матчах сезона-2023/24 при показателе полезности «+2».

Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.

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7 комментариев

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Габорик
С такой фамилией прямая дорога в СКА :)
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Флорид Зиннатуллин
Денег есть подписать
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Robs
классно бы вписался в этот ветеранский коллектив, Брайан Лич или на худой конец Виталька Атюшов,вот была бы банда)
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АБАЖДИнский Серафим
От Валиуллина можно ждать чего угодно.
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Олег
Похоже бабла у Казани, как у дурака мохорки.
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Doronya
Видимо и Жафяров уже чемоданы пакует
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Prb42
Сначала прочитал Марнер, думаю нормальные такие новости. показалось)
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