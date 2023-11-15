Митчелл Миллер близок к переходу в «Ак Барс» (Metaratings)

Защитник Митчелл Миллер близок к переходу в «Ак Барс».

Об этом сообщает Metaratings.

Американский игрок выступает в чемпионате Словакии за « ».

На счету 21-летнего Миллера 26 (6+20) очков в 17 матчах сезона-2023/24 при показателе полезности «+2».

Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.