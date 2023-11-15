Митчелл Миллер близок к переходу в «Ак Барс» (Metaratings)
Защитник Митчелл Миллер близок к переходу в «Ак Барс».
Об этом сообщает Metaratings.
Американский игрок выступает в чемпионате Словакии за «Липтовски-Микулаш».
На счету 21-летнего Миллера 26 (6+20) очков в 17 матчах сезона-2023/24 при показателе полезности «+2».
Напомним, хоккеист перебрался в словацкий чемпионат после того, как «Бостон» расторг с ним соглашение. Связано это с тем, что Миллер издевался над темнокожим инвалидом.
В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. Защитник был приговорен к 25 часам общественных работ.
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