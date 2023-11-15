Ротенберг о СКА: «Железобетонная оборона и яркая атака – это и есть наша система. Ключ к победе – стабильность и баланс в составе»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, в чем состоит система игры СКА.

СКА продлил победную серию до трех матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, обыграв «Ак Барс» (4:2).

– Толчинский сыграл с Чивилевым и Рендуличем. Чем было продиктовано, что Сергей оказался в третьем звене?

– У нас нет разделения на первое, второе, третье, четвертое звено. Все тройки равные.

В этом и есть ключ к победе – стабильность и баланс в составе. А стабильность – признак мастерства. Ребята дополняют друг друга.

Мы ищем эти сочетания, смотрим, как хоккеисты тренируются. Вы видели, как Сережа Толчинский бился за команду. Как он держал удар.

Соперник сыграл здорово. «Ак Барс» – силовая команда. Они играли с нами очень жестко, пару раз Сереже досталось, но он держал удар, несколько раз здорово отработал в обороне.

Это и есть ключ к победе, когда наши лидеры играют на команду и в зоне атаки, и в средней зоне, и в зоне обороны, чтобы не дать сопернику забить.

Железобетонная оборона и яркая атака – это и есть наша система игры, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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6 комментариев

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HockeyMan
Как же легко он объясняет, что такое «система ска», после победы. И как он психует о вопросе о «системе» после поражений 😂
+4
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+4
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Mechel**
Я у мамы дурачок (с)
+3
0
+3
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Machine Head
Раскудахтался пока кто- нибудь не нагнет в очередной раз . Сразу и про систему вспомнил и лед хороший. Мне просто смешно читать этот набор где -то услышанных слов .
+2
0
+2
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mpFreeman
Хм, ну значит сбоит ваша система частенько.
+2
0
+2
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Башмак Нирванов
Удивительный пустобрёх и демагог!
0
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HockeyMan
Ответ Machine Head
Раскудахтался пока кто- нибудь не нагнет в очередной раз . Сразу и про систему вспомнил и лед хороший. Мне просто смешно читать этот набор где -то услышанных слов .
Такое услышать просто негде. Такое может придумать только он)))
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