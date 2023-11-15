Ротенберг о СКА: «Железобетонная оборона и яркая атака – это и есть наша система. Ключ к победе – стабильность и баланс в составе»
Роман Ротенберг объяснил, в чем состоит система игры СКА.
СКА продлил победную серию до трех матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, обыграв «Ак Барс» (4:2).
– Толчинский сыграл с Чивилевым и Рендуличем. Чем было продиктовано, что Сергей оказался в третьем звене?
– У нас нет разделения на первое, второе, третье, четвертое звено. Все тройки равные.
В этом и есть ключ к победе – стабильность и баланс в составе. А стабильность – признак мастерства. Ребята дополняют друг друга.
Мы ищем эти сочетания, смотрим, как хоккеисты тренируются. Вы видели, как Сережа Толчинский бился за команду. Как он держал удар.
Соперник сыграл здорово. «Ак Барс» – силовая команда. Они играли с нами очень жестко, пару раз Сереже досталось, но он держал удар, несколько раз здорово отработал в обороне.
Это и есть ключ к победе, когда наши лидеры играют на команду и в зоне атаки, и в средней зоне, и в зоне обороны, чтобы не дать сопернику забить.
Железобетонная оборона и яркая атака – это и есть наша система игры, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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