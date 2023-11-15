Ротенберг о СКА: «Железобетонная оборона и яркая атака – это и есть наша система. Ключ к победе – стабильность и баланс в составе»

Роман Ротенберг объяснил, в чем состоит система игры СКА.

СКА продлил победную серию до трех матчей в Фонбет чемпионате , обыграв «Ак Барс» (4:2).

– Толчинский сыграл с Чивилевым и Рендуличем. Чем было продиктовано, что Сергей оказался в третьем звене?

– У нас нет разделения на первое, второе, третье, четвертое звено. Все тройки равные.

В этом и есть ключ к победе – стабильность и баланс в составе. А стабильность – признак мастерства. Ребята дополняют друг друга.

Мы ищем эти сочетания, смотрим, как хоккеисты тренируются. Вы видели, как Сережа Толчинский бился за команду. Как он держал удар.

Соперник сыграл здорово. « » – силовая команда. Они играли с нами очень жестко, пару раз Сереже досталось, но он держал удар, несколько раз здорово отработал в обороне.

Это и есть ключ к победе, когда наши лидеры играют на команду и в зоне атаки, и в средней зоне, и в зоне обороны, чтобы не дать сопернику забить.

Железобетонная оборона и яркая атака – это и есть наша система игры, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.