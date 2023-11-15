Никита Серебряков: «Ак Барс» играл в систему, СКА заслуженно победил. Двигаемся в правильном направлении, понимали, что мы не на своем месте»

Никита Серебряков назвал заслуженной победу СКА над «Ак Барсом».

СКА выиграл со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как оцените сегодняшний матч? Удивил ли чем-то «Ак Барс»?

– «Ак Барс» играл в свою игру. Можно сказать, в свою систему.

Мы очень хорошо провели матч. Ребята красавцы: блокировали броски, помогали мне. Считаю, заслуженная победа.

– Пропустили две немного шальные шайбы. Был ли шанс спасти в этих моментах команду?

– Шанс есть всегда. Голы всякие случаются. Где-то в кого-то попала, например. Не зацикливаюсь на этом.

Потом с тренером вратарей посмотрим видео, разберем, как нужно было сыграть. Самое главное, что победили.

– Можно сказать, что начало в СКА вышло не самым гладким, несколько раз вас меняли по ходу матчей. Как себя чувствуете сейчас после трех побед?

– На то были небольшие причины. Главное, что сейчас получаю игровой тонус. Ребята мне помогают, мы находим с ними контакт.

Они понимают, что я от них прошу, знаю, что от них ожидать. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Дай Бог, чтоб так продолжалось дальше.

– Давило ли психологически на вас низкое место в таблице?

– Понимали, что находимся не на своем месте.

Важно было найти свою игру, почувствовать уверенность. Нужно продолжать делать то, что мы сейчас делаем. Думаю, все будет очень хорошо, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.