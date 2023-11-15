Глотов о том, как Ротенберг реагирует на неудачи СКА: «Спокойно, подбадривает нас. Сплачивает коллектив и дает нам карт-бланш»
Василий Глотов высказался о работе с тренером Романом Ротенбергом.
Нападающий СКА поделился мыслями после матча с «Ак Барсом» (4:2).
– Что подумал при 2:2?
– Я подумал, что начинается интересная игра. Все спокойно было, эмоции суперские. У меня было внутреннее ощущение, что как будто было предначертано, что ждали такую игру. Третий период, ничейный счет – издалека было похоже на игру плей-офф. Классно было, мы были готовы забрать свои два очка.
– По сезону у вас третий период самый лучший. Это физика или Роман Ротенберг вас подстегивает?
– Я думаю, все в совокупности. Ответственность еще. У нас сильный клуб с амбициями. Часто перед третьим периодом надо отыгрываться или ничейный счет, поэтому надо отыгрываться или выигрывать игру. Я думаю, с этим связано. Хорошо, что он есть, надо просто добавлять.
– Ротенберг меняется с годами?
– Опыта набирается, как и все мы.
– Как он реагирует на неудачи?
– Спокойно, всегда нас подбадривает. Сплачивает коллектив и дает нам карт-бланш, – сказал нападающий СКА Василий Глотов.
Благо состава на 3 команды)))
– Спокойно, всегда нас подбадривает. Сплачивает коллектив и дает нам карт-бланш, – сказал нападающий СКА Василий Глотов (с).
Спокойно? 😊 Ведёт себя как истеричка, все время ноет, жалуется.