Глотов о том, как Ротенберг реагирует на неудачи СКА: «Спокойно, подбадривает нас. Сплачивает коллектив и дает нам карт-бланш»

Василий Глотов высказался о работе с тренером Романом Ротенбергом.

Нападающий СКА поделился мыслями после матча с «Ак Барсом» (4:2).

– Что подумал при 2:2?

– Я подумал, что начинается интересная игра. Все спокойно было, эмоции суперские. У меня было внутреннее ощущение, что как будто было предначертано, что ждали такую игру. Третий период, ничейный счет – издалека было похоже на игру плей-офф. Классно было, мы были готовы забрать свои два очка.

– По сезону у вас третий период самый лучший. Это физика или вас подстегивает?

– Я думаю, все в совокупности. Ответственность еще. У нас сильный клуб с амбициями. Часто перед третьим периодом надо отыгрываться или ничейный счет, поэтому надо отыгрываться или выигрывать игру. Я думаю, с этим связано. Хорошо, что он есть, надо просто добавлять.

– Ротенберг меняется с годами?

– Опыта набирается, как и все мы.

– Как он реагирует на неудачи?

– Спокойно, всегда нас подбадривает. Сплачивает коллектив и дает нам карт-бланш, – сказал нападающий СКА Василий Глотов.