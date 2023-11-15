«Флорида» выиграла 5-й матч подряд. Райнхарт продлил серию с 2+ очками до 5 игр

«Флорида» одержала пятую победу подряд в НХЛ.

Сегодня команда тренера обыграла «Сан-Хосе» (5:3) в матче регулярного чемпионата , продлив серию побед.

В этом матче нападающий «Пантерс» забил гол и сделал передачу. Он набрал не менее 2 баллов в пятой игре подряд.

Всего на его счету 23 (12+11) очка в 15 матчах сезона.

На данный момент « » идет на третьем месте в таблице Востока, набрав 21 балл в 15 играх.