Гущин сделал передачу в 1-м матче за «Сан-Хосе» в сезоне. Он набрал очки в каждой из 3 своих игр в НХЛ

Теги Флорида Сан-Хосе НХЛ Даниил Гущин Хоккей

Даниил Гущин сделал передачу в 1-м матче за «Сан-Хосе» в сезоне.

Форвард «Шаркс» ассистировал Люку Канину в игре с «Флоридой» (3:5) в регулярном чемпионате. 

Это был третий матч Гущина в НХЛ, и он вновь отметился в протоколе. В прошлом сезоне в активе россиянина были гол и передача в 2 играх. 

Сегодня Даниил (16:21, 0:17 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, сделал 2 блока и 1 перехват. 

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