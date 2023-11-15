Гущин сделал передачу в 1-м матче за «Сан-Хосе» в сезоне. Он набрал очки в каждой из 3 своих игр в НХЛ

Даниил Гущин сделал передачу в 1-м матче за «Сан-Хосе» в сезоне.

Форвард «Шаркс» ассистировал Люку Канину в игре с «Флоридой» (3:5) в регулярном чемпионате.

Это был третий матч в , и он вновь отметился в протоколе. В прошлом сезоне в активе россиянина были гол и передача в 2 играх.

Сегодня Даниил (16:21, 0:17 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, сделал 2 блока и 1 перехват.