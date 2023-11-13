Куликов атаковал Бедарда у борта в матче с «Чикаго». Фолиньо вступился за новичка и повалил россиянина на лед

Дмитрий Куликов применил силовой прием против Коннора Бедарда.

Защитник «Флориды» жестко сыграл против 18-летнего форварда « » у борта во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

сразу же поднялся со льда. За первого номера драфта НХЛ-2023 заступился , поваливший россиянина на лед.

Произошла небольшая стычка, по итогам которой был наказан только Фолиньо – судьи выписали ему 2 малых штрафа.

Победу в матче одержали «Пантерс» (4:3), при этом 18-летний форвард «Блэкхокс» сделал дубль.