Куликов атаковал Бедарда у борта в матче с «Чикаго». Фолиньо вступился за новичка и повалил россиянина на лед
Дмитрий Куликов применил силовой прием против Коннора Бедарда.
Защитник «Флориды» жестко сыграл против 18-летнего форварда «Чикаго» у борта во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.
Бедард сразу же поднялся со льда. За первого номера драфта НХЛ-2023 заступился Ник Фолиньо, поваливший россиянина на лед.
Произошла небольшая стычка, по итогам которой был наказан только Фолиньо – судьи выписали ему 2 малых штрафа.
Победу в матче одержали «Пантерс» (4:3), при этом 18-летний форвард «Блэкхокс» сделал дубль.
А так, хит жесткий, но нормальный, пацан пусть привыкает.
)))))
Тут Куликов хорошо хитанул, Фолиньо выполнял свою задачу - отбивать желание хитовать молодую звезду.
В вашем любимом жёстком хоккее прошлого Куликов бы так легко не отделался за этот хит.
Куликов же по факту не только удалил Фолиньо на 4 минуты, но и в 3м периоде на нем фолил Дикенсон, и, как показалось, этот фол не диктовался игрой, больше похоже на бестолковую месть.