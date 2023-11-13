Куликов атаковал Бедарда у борта в матче с «Чикаго». Фолиньо вступился за новичка и повалил россиянина на лед

Теги драки Флорида Чикаго НХЛ Ник Фолиньо Дмитрий Куликов Коннор Бедард Хоккей

Дмитрий Куликов применил силовой прием против Коннора Бедарда.

Защитник «Флориды» жестко сыграл против 18-летнего форварда «Чикаго» у борта во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. 

Бедард сразу же поднялся со льда. За первого номера драфта НХЛ-2023 заступился Ник Фолиньо, поваливший россиянина на лед. 

Произошла небольшая стычка, по итогам которой был наказан только Фолиньо – судьи выписали ему 2 малых штрафа. 

Победу в матче одержали «Пантерс» (4:3), при этом 18-летний форвард «Блэкхокс» сделал дубль

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21 комментарий

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Британский шпион
«Повалил» сказано слишком сильно, скорее в крысу цепанул и потом на лежачего еще и прыгнул. Клоун)
А так, хит жесткий, но нормальный, пацан пусть привыкает.
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marshal .masha
Вообще в НХЛ стало модно видать из-за любого хорошего силового в драку лесть, в каждой игре такую хрень видишь
+7
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Артем Зырянов
Ответ Hola Hola
Был Дональд Брашир недолго. Но у Овечкина был такой стиль игры, что вскоре стало ясно, что телохранители нужны не ему, а его оппонентам. ) Бедард другого склада игрок.
Во-первых, Брашир был с ним 3 года - и взяли его именно для того, чтобы Овечкину с его нагловатым стилем игры, не мстили. 5 лет в "Кэпс" играл Мэтт Брэдли - еще один парень, который вступался за Ови, когда к нему приставали всякие Стиви Дауни.
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Артем Зырянов
Ответ Artem Kalugin
Ну, Саша сам неплохо раздавал и показывал, что хитовать электричку в лоб-так себе идея. Самоубийственная.
Что он раздавал? Думаете, первый такой дерзкий? После колющего Уитни в пах "Кэпс" в 2006-м сразу стали искать тафгая, который был оберегал Ови.
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RBS
Силовой чистый, Дмитрий молодец, не стал отвечать на хамство, и полосатые разобрались, дали штраф только крысе Фолиньо
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Yndestad
русофобия!!!

)))))
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curdboy
Примета времени - молодёжь вообще не владеет азами силовой борьбы, уже который по-глупому подставляется под чистый силовой приём.
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alex072
Не повалил а зацепил подло сзади
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SmilingBy
Для тех кто смотрит хоть немного игры не секрет, что Бедард нормально от силовых уходит в подавляющем большинстве случаев.
Тут Куликов хорошо хитанул, Фолиньо выполнял свою задачу - отбивать желание хитовать молодую звезду.
В вашем любимом жёстком хоккее прошлого Куликов бы так легко не отделался за этот хит.
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1983kashey
Важно заметить, что после этого хита Бедард несколько поутих и больше не забрасывал, ограничась дублем ))
Куликов же по факту не только удалил Фолиньо на 4 минуты, но и в 3м периоде на нем фолил Дикенсон, и, как показалось, этот фол не диктовался игрой, больше похоже на бестолковую месть.
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Hola Hola
Ответ Артем Зырянов
Конечно. И не один.
А кто, кроме Брашира на первых порах?
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Hola Hola
Ответ vdvbill.e1.ru
У Овечкина был телохранитель?
Был Дональд Брашир недолго. Но у Овечкина был такой стиль игры, что вскоре стало ясно, что телохранители нужны не ему, а его оппонентам. ) Бедард другого склада игрок.
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fvbg bd
Ответ marshal .masha
Вообще в НХЛ стало модно видать из-за любого хорошего силового в драку лесть, в каждой игре такую хрень видишь
в 80х и 90х у звезд НХЛ были личные телохранители на льду. И их хитовать было можно только под страхом выбитых зубов. Уэйна Грецкого особо не хитовали всю карьеру, к примеру
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boxellevogue
Ответ marshal .masha
Вообще в НХЛ стало модно видать из-за любого хорошего силового в драку лесть, в каждой игре такую хрень видишь
Фолиньо за это платят. Это нормально
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