Роман Ротенберг: «Система СКА и система «Ак Барса» – они совершенно разные. Каждая система имеет право на существование»

Роман Ротенберг считает разными системы СКА и «Ак Барса».

СКА одержал победу со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Вас не удивляет, что « », который имеет почти такой же сильный состав, настолько слаб на вашем фоне?

– Не хочу комментировать соперников. Это будет неправильно с моей стороны.

Мы с большим уважением относимся к «Ак Барсу» – это сильная и мастеровитая команда. Просто это разные системы игры.

Если разобрать систему СКА и систему «Ак Барса» – они совершенно разные. Каждая система имеет право на существование.

Думаю, у «Ак Барса» все впереди. Это очень сильная команда с сильными игроками. Мастеровитая команда.

Мы должны научиться дорожить нашими голевыми моментами. Создавая 25 моментов в каждом матче этого сезона, мы мало забиваем.

Нужно уметь дорожить моментами, мы это отрабатываем на тренировках. Вы увидели эти голы, которые мы тренировали все это время.

Наши ребята имели мастерство и навык, отработанный на тренировках, чтобы забить такие голы.

Мы очень много работали над этим. Сегодняшние шайбы – это наша совместная работа с ребятами. Они молодцы, выполнили установку, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.