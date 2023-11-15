Роман Ротенберг: «Система СКА и система «Ак Барса» – они совершенно разные. Каждая система имеет право на существование»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает разными системы СКА и «Ак Барса».

СКА одержал победу со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вас не удивляет, что «Ак Барс», который имеет почти такой же сильный состав, настолько слаб на вашем фоне?

– Не хочу комментировать соперников. Это будет неправильно с моей стороны.

Мы с большим уважением относимся к «Ак Барсу» – это сильная и мастеровитая команда. Просто это разные системы игры.

Если разобрать систему СКА и систему «Ак Барса» – они совершенно разные. Каждая система имеет право на существование.

Думаю, у «Ак Барса» все впереди. Это очень сильная команда с сильными игроками. Мастеровитая команда.

Мы должны научиться дорожить нашими голевыми моментами. Создавая 25 моментов в каждом матче этого сезона, мы мало забиваем.

Нужно уметь дорожить моментами, мы это отрабатываем на тренировках. Вы увидели эти голы, которые мы тренировали все это время.

Наши ребята имели мастерство и навык, отработанный на тренировках, чтобы забить такие голы.

Мы очень много работали над этим. Сегодняшние шайбы – это наша совместная работа с ребятами. Они молодцы, выполнили установку, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

16 комментариев

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Ебздрогыч
Любимая группа Ротенберга - System of a Down, любимая книга - Система Станиславского, любимая техника - системный блок.
+12
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Oleg Olegov
Он по ходу на порошковых отходосах постоянно, какой-то набор слов безостановочный.
+8
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+8
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Аль Шинник
у Барса - игровая, у СКА - нервная
+3
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+3
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xoms
Роман, да успокойся ты уже с системой, уже не смешно, вот же заклинило системой, пора менять пластинку
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Дэннис Молинарев
Такой Системы и такого системного тренера, как в СКА нет нигде в мире
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Персональные данные Номер 67327384
А это система питания, или это система обувания носков, или это система смотри где-то падает похожий на одучанчиков, или это система ...
+1
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Добавьте уже тег система)
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Tornado V
Системы управления проектами по созданию системы
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
чел неделю назад выдал кирпичей на прессухе за это слово, чтобы за следующую неделю выдать 4 интервью с этим словом, и все они - после победных игр.

я думаю там даже руководство газпрома с него угорает за глазами, т.к. такой сценарий даже прописать было бы сложно
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Максим Столбов
Финская система против системы татарской
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sed3009
Он нас дразнит?
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artistry
Если бы Билялов играл- что бы было бы? Вед с ним обыграли ЦСКА дважды
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oberkorn
Нефть и газ, не могут разобраться между собой. Страна в случайном упадке за мкадом, а тут баталии.
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Мікалай Ланец
Ответ Ебздрогыч
Любимая группа Ротенберга - System of a Down, любимая книга - Система Станиславского, любимая техника - системный блок.
любимая фантазия- сисадмин
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Б81
Ответ Ебздрогыч
Любимая группа Ротенберга - System of a Down, любимая книга - Система Станиславского, любимая техника - системный блок.
Дочь родится и назовет -Система
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Евгений Кислицын
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
чел неделю назад выдал кирпичей на прессухе за это слово, чтобы за следующую неделю выдать 4 интервью с этим словом, и все они - после победных игр. я думаю там даже руководство газпрома с него угорает за глазами, т.к. такой сценарий даже прописать было бы сложно
СИСТЕМА!!!
0
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