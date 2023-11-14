Капризов задал себе вопрос об оценке по английскому: «Между двойкой и тройкой. Я в 7-м классе почти отличником был, потом перестал ходить в школу»

Кирилл Капризов рассказал о времени учебы в школе.

– На какой вопрос тебе хотелось ответить самому, но тебе его никогда не задавали?

– Слушай, мне кажется, мне все вопросы задавали. «Какая оценка была по английскому языку в школе?» (смеется). Никогда, наверное, не задавали этот вопрос. У меня нет таких вопросов [которые мне не задавали], но пускай я себе этот задам.

Я думаю, что оценка была между двойкой и тройкой (смеется). Но хотя я, бывало, старался, я пытался все равно учиться. Я учился, в принципе, довольно-таки неплохо, я в седьмом классе почти отличником, по-моему, даже был.

Но с английским всегда были проблемы, потому что с седьмом класса я уже перестал ходить в школу и начал со старшим годом тренироваться. Но пытался учиться, и по английскому у меня всегда троечка была, – сказал нападающий «Миннесоты».