Капризов задал себе вопрос об оценке по английскому: «Между двойкой и тройкой. Я в 7-м классе почти отличником был, потом перестал ходить в школу»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов рассказал о времени учебы в школе.

– На какой вопрос тебе хотелось ответить самому, но тебе его никогда не задавали?

– Слушай, мне кажется, мне все вопросы задавали. «Какая оценка была по английскому языку в школе?» (смеется). Никогда, наверное, не задавали этот вопрос. У меня нет таких вопросов [которые мне не задавали], но пускай я себе этот задам. 

Я думаю, что оценка была между двойкой и тройкой (смеется). Но хотя я, бывало, старался, я пытался все равно учиться. Я учился, в принципе, довольно-таки неплохо, я в седьмом классе почти отличником, по-моему, даже был. 

Но с английским всегда были проблемы, потому что с седьмом класса я уже перестал ходить в школу и начал со старшим годом тренироваться. Но пытался учиться, и по английскому у меня всегда троечка была, – сказал нападающий «Миннесоты». 

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1 комментарий

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Пылесос
с седьмого класса я уже перестал ходить в школу
========
Пипец.
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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