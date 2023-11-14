Капризов о приеме ванн из рогов марала: «Давно это начал делать. Для здоровья лучше, иммунитет лучше. Я в это верю»

Теги Миннесота НХЛ животные и спорт Кирилл Капризов Здоровье Хоккей

Кирилл Капризов рассказал, что принимал ванны из рогов марала.

– Ванна из рогов оленя – давай, рассказывай. 

– Это марал. Пантовые ванны, так называются, много кто сейчас ездит. Я давно это начал делать.

– Что это дает?

– Как мне объясняют – просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше, иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно. Почему бы это не делать, если хуже не становится от этого.

Я на протяжении 6-7-8 лет ездил, вот последние пару лет не был. И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается – короче, там целый этап, – сказал форвард «Миннесоты». 

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24 комментария

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Russ Ivan
Тут главное ничего Ротенбергу не рассказывать, изведёт всё поголовье северных оленей...
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ABarca777
Один такой уже поверил... теперь вся страна расхлебывает...
+16
-10
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den258
Ответ Александр Невский
Комментарий удален модератором
Какой же бред у вас в голове
+14
-8
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Ярик01
Ответ vzi
За такое в США может и прилететь от любителей зеленой повестки и борьбы за права животных.
Учитывая как их добывают (хоть и сейчас не убивают, а просто спиливают), то "прилёт" логичный.
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mexicantushkan
Ответ vzi
За такое в США может и прилететь от любителей зеленой повестки и борьбы за права животных.
вполне заслуженно. уж лучше бы просто заряжал банки с водой на деда
+4
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Matador
хорошо что хоть не из крови девственниц
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HockeyMan
Очень полезная вещь. Я ради нее, уже третий год подряд летаю на Алтай. Не знаю, может быть это все психосоматика, но реально не болеешь)))
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vzi
За такое в США может и прилететь от любителей зеленой повестки и борьбы за права животных.
+4
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Spymeat
Остап Бендер одобряет!

— Да ты посмотри, рожки какие! — загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. — Рожки первый сорт. Согласно кондиций.
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slavick
Ответ vzi
За такое в США может и прилететь от любителей зеленой повестки и борьбы за права животных.
Тоже сразу про это подумал.
Формулировка с "кровью" имеет очень опасный резонансный потенциал в США.
Но вроде кровь не с убитых оленей, а с рогов, которые возможно у не убитых оленей опять вырастают.
Короче есть шанс что пронесёт:)
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Yndestad
сначала ванна из рогов оленя, потом - из крови девственниц....
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Башмак Нирванов
Ответ Александр Невский
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Вас количество минусов задуматься не заставляет?
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Ответ Maxim Shumov
Дядя, у вас в голове неконтролируемым образом крутятся цитаты из телевизора?
О чем ты захистник , телевизор смотрят во всем мире.
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Кирилл19
Ответ Ярик01
Учитывая как их добывают (хоть и сейчас не убивают, а просто спиливают), то "прилёт" логичный.
Они мягкие как стебли или побеги в это время, там пилить нечего, всё безболезненно, «ах вот какой он, северный олень…»
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slavick
Ответ vzi
В мире сейчас эпоха упоротых. Поэтому могут и не разбираться, если надо кого-то с помоями смешать. США по этой части в авангарде упоротости. ;)
Ахаха
Твой адекватный и абсолютно не токсиный (возможно только на мой взгляд) коммент, который внизу обсуждения, сразу кто то из упopотых заминусовал.
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Александр Невский
Ответ ABarca777
Один такой уже поверил... теперь вся страна расхлебывает...
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Maxim Shumov
Ответ Александр Невский
Комментарий удален модератором
Дядя, у вас в голове неконтролируемым образом крутятся цитаты из телевизора?
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Башмак Нирванов
Ответ Александр Невский
Меня минусы не пугают у меня свое мнение я же из России это на Украине люди не имеют своего мнения .
Вижу, что сопоставлять факты ты не умеешь.
Подумай: где кое - кто сменился, а где нет. Как-то не вяжется с "не имеют своего мнения"
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