Капризов о приеме ванн из рогов марала: «Давно это начал делать. Для здоровья лучше, иммунитет лучше. Я в это верю»

Кирилл Капризов рассказал, что принимал ванны из рогов марала.

– Ванна из рогов оленя – давай, рассказывай.

– Это марал. Пантовые ванны, так называются, много кто сейчас ездит. Я давно это начал делать.

– Что это дает?

– Как мне объясняют – просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше, иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно. Почему бы это не делать, если хуже не становится от этого.

Я на протяжении 6-7-8 лет ездил, вот последние пару лет не был. И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается – короче, там целый этап, – сказал форвард «Миннесоты».