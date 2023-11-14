Капризов о приеме ванн из рогов марала: «Давно это начал делать. Для здоровья лучше, иммунитет лучше. Я в это верю»
Кирилл Капризов рассказал, что принимал ванны из рогов марала.
– Ванна из рогов оленя – давай, рассказывай.
– Это марал. Пантовые ванны, так называются, много кто сейчас ездит. Я давно это начал делать.
– Что это дает?
– Как мне объясняют – просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше, иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно. Почему бы это не делать, если хуже не становится от этого.
Я на протяжении 6-7-8 лет ездил, вот последние пару лет не был. И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается – короче, там целый этап, – сказал форвард «Миннесоты».
— Да ты посмотри, рожки какие! — загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. — Рожки первый сорт. Согласно кондиций.
Формулировка с "кровью" имеет очень опасный резонансный потенциал в США.
Но вроде кровь не с убитых оленей, а с рогов, которые возможно у не убитых оленей опять вырастают.
Короче есть шанс что пронесёт:)
Твой адекватный и абсолютно не токсиный (возможно только на мой взгляд) коммент, который внизу обсуждения, сразу кто то из упopотых заминусовал.
Подумай: где кое - кто сменился, а где нет. Как-то не вяжется с "не имеют своего мнения"