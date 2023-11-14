Капризов скучает по России: «Друзья ездят в тайгу – мне этого не хватает. Хочется поставить палатки, телефон выкинуть, порыбачить, поговорить, поугарать, откинуть все мысли»

Кирилл Капризов рассказал, чего ему не хватает в Америке.

– Глупо говорить, что [Миннеаполис] – это не мой второй дом. А так, конечно, мой дом – это Кузедеево, Новокузнецк, где все мои друзья, семья и все такое. Летом у меня не получилось приехать, а так мне очень не хватает вот этой простоты – съездить куда-то в леса, на рыбалку с друзьями.

– Обрати внимание: здесь леса много, вода есть.

– Я понимаю, но все равно это не свое. Мне в кайф именно там. Здесь как-то по-другому, даже не знаю. Даже в России есть другие места, но это все равно не то. А вот именно в своих родных краях – это другое: с пацанами на рыбалку сгонять, поставить палатки. Вот это я понимаю.

– Вот это я понимаю: мы сидим в роскошных апартаментах . А он, такой простой парень, говорит: «Мне вот палатки не хватает».

– Нет, круто и в классных апартаментах сидеть, но в то же время хочется и такого.

– Но не всем хочется, Кирилл. Все люди разные.

– Не всем. Но мне наоборот нравится совмещать это все.

– Ты скучаешь по России?

– Конечно, как по дому не скучать? 100 процентов.

– Чего особенно не хватает?

– У нас есть группа с новокузнецкими пацанами, моими друзьями. Там брат, мои друзья. На этих выходных они, например, ездили в тайгу – там дом, где нет связи. Мне сейчас этого не хватает. Хочется телефон выкинуть, просто побыть с друзьями, порыбачить, посмеяться, поговорить, поугарать, откинуть все мысли. Вот этого, наверное, больше всего не хватает, – сказал нападающий «Миннесоты».