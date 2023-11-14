Капризов не считает себя звездой хоккея: «Для меня звезды – Радулов, Дима Тарасов, а я играю – ну и играю. Не про меня это слово, не люблю себя хвалить»

Кирилл Капризов признался, что не ощущает себя звездой хоккея.

– Ты вообще ощущаешь себя звездой в хоккее?

– Меня часто про это спрашивали. Не знаю, у меня такого как-то нет. Знаешь, это очень необычно, когда тебе уже 26, а вроде [недавно] было 12, я приходил на матчи КХЛ, смотрел на ребят. У меня папа некоторых хоккеистов знал. , например, приезжал в Новокузнецк играть.

Дима Тарасов был папиным знакомым, мы после матчей спускались вниз. Они там стоят, разговаривают – а мимо Радулов проходит. Мне это было очень приятно, я у него один раз клюшку попросил, он через кого-то передал.

И вроде время проходит, ты сам растешь, но все равно они для тебя остаются легендами, потому что это очень круто – ты на них смотрел, учился. И вот ты уже сам играешь сам играл в , хотя раньше только по телевизору видел.

Я себя таким не ощущаю, а кто-то, может быть, может это говорить. Я просто не люблю себя хвалить, не любитель этого дела. Я себя звездой не ощущаю. Для меня те ребята – звезды, а я играю – ну и играю. Не про меня, наверное, слово звезда, – сказал нападающий «Миннесоты».