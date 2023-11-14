Капризов о победе на Олимпиаде-2018: «Спустя 30-40 лет никто особо не будет вспоминать, что не было энхаэловцев. Было очень приятно выиграть, классный турнир был»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Миннесота НХЛ Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов высказался о победе на Олимпиаде-2018.

– 2018 год, олимпийское золото. Конечно, про тебя говорили очень много, потому что в овертайме ты принес победу, ты стал героем своего рода. И для страны, для российского хоккея ты сделал очень много. 

– Ну да. Понятно, что Олимпиада была без энхаэловцев, но все равно было очень приятно выиграть. И я думаю, спустя 30-40 лет никто особо не будет вспоминать, что не было энхаэловцев.

У тебя звание олимпийского чемпиона, это очень приятно. Мы были очень рады и старались даже не думать, что энхаэловцы не приехали. Ну, окей, не приехали – не приехали, это же не наша ошибка. Нам главное было выходить и играть. 

Считаю, что классный турнир был, и у нас в то время была классная команда. Я не считаю, что я там что-то такое [сделал]. У нас Гусь (Никита Гусев – Sports.ru) в той игре, конечно, финтил, и вообще вся команда [хорошо играла]. Если бы не Гусь, то, я думаю, олимпийского золота бы и не было, так что...

– Но все-таки в игре с Германией в овертайме принес победу ты. 

– Ну да, а он нас спас от поражения на последних минутах, – сказал нападающий «Миннесоты». 

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11 комментариев

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Montenegro Serbian
Кирюха жгёт конечно: на коварный вопрос касаемо значимости медалей той Олимпиады, касаемо общего уровня игроков принимавших в ней участие, прямым текстом по сути подтвердил, что уровень был так себе и предлагает подождать с десяток лет, чтобы все забыли об этом🤣🤣
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vzi
Ну как сказать - что никто не будет помнить. Интернет все помнит. Зайдут люди, почитают историю хоккея на ОИ и увидят, вот до 1998 НХЛ не было, с 1998 до 2014 была, а в 2018 опять не было. И станет как бы понятно, что цена золота разная. ;)
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Montenegro Serbian
По факту так и есть: особых эмоций то золото не вызывало, т.к сам себя не наойбешь. Все всё понимают.
Уровень турнира характеризует как минимум участие сборной Германии в финале, чего и близко не было на ОИ куда приезжали топовые игроки НХЛ.

Канеш это не вина сборной России, но послевкусие не шибко крутое.
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ретроградный меркурий
Ответ Montenegro Serbian
По факту так и есть: особых эмоций то золото не вызывало, т.к сам себя не наойбешь. Все всё понимают. Уровень турнира характеризует как минимум участие сборной Германии в финале, чего и близко не было на ОИ куда приезжали топовые игроки НХЛ. Канеш это не вина сборной России, но послевкусие не шибко крутое.
Да даже не сравнить, ЧМ-08 и 09 вызвали куда больше эмоций, чем это олимпийское золото.
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Башмак Нирванов
Что-то сомнительно, что в информационную эпоху, "никто не вспомнит".
Усё записано и запротоколировано.
И сносочка где надо стоит.
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Someone-else1980
Спустя 30-40 лет никто не будет вспоминать об этой олимпиаде вообще
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marshal .masha
Ну учитывая, что в финале играла Германия, все всегда будут помнить, что сильнейших на турнире не было)
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Madcomposer
Как это не вспомнят? Сейчас асе прекрасно же помнят про олимпиады до 1994, и про 2018 будут помнить
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Melnikov1968
Спорно, Кирилл, спорно. До сих пор помню "Чудо на льду" и все ОИ, где играли нхловцы, начиная с 1998 года. И 7:3 от Канады, и гол-фантом Самсонова в 2002,и как Канаду убрали 2:0 в Турине, и как финнам влетели в Сочи. И хорошее тоже помню:ЧМ 2008,2009,2012,2014 и даже 1993.
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