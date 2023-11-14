Капризов о победе на Олимпиаде-2018: «Спустя 30-40 лет никто особо не будет вспоминать, что не было энхаэловцев. Было очень приятно выиграть, классный турнир был»

Кирилл Капризов высказался о победе на Олимпиаде-2018.

– 2018 год, олимпийское золото. Конечно, про тебя говорили очень много, потому что в овертайме ты принес победу, ты стал героем своего рода. И для страны, для российского хоккея ты сделал очень много.

– Ну да. Понятно, что Олимпиада была без энхаэловцев, но все равно было очень приятно выиграть. И я думаю, спустя 30-40 лет никто особо не будет вспоминать, что не было энхаэловцев.

У тебя звание олимпийского чемпиона, это очень приятно. Мы были очень рады и старались даже не думать, что энхаэловцы не приехали. Ну, окей, не приехали – не приехали, это же не наша ошибка. Нам главное было выходить и играть.

Считаю, что классный турнир был, и у нас в то время была классная команда. Я не считаю, что я там что-то такое [сделал]. У нас Гусь ( – Sports.ru) в той игре, конечно, финтил, и вообще вся команда [хорошо играла]. Если бы не Гусь, то, я думаю, олимпийского золота бы и не было, так что...

– Но все-таки в игре с Германией в овертайме принес победу ты.

– Ну да, а он нас спас от поражения на последних минутах, – сказал нападающий «Миннесоты».