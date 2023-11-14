Вратарь «Нефтехимика» Долганов о зарплате в ВХЛ: «В первые два года получал по 20 тысяч рублей и нормально жил. Я не избалован»

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал, сколько он зарабатывал в ВХЛ.

– Финансовый вопрос на вас давил? Известно, что зарплаты в не самые высокие.

– Я понимал, что деньги – не главное. Не зацикливался на этом. У меня есть агент, который заботится о финансовом вопросе, мое дело – выходить и хорошо играть.

– На зарплату ВХЛ можно нормально жить или все равно деньги скромные?

– У всех свое понимание комфортной жизни. Я ни на что не жаловался, мне хватало. Кому-то и миллиона в месяц не хватает, а кто-то и на 50 тысяч спокойно живет и радуется жизни. Я жил нормально.

– Считается, что в ВХЛ средняя зарплата в районе 150 тысяч рублей. Правда?

– Это хорошая зарплата! Я в первые два года в Высшей лиге получал по 20 тысяч рублей. И нормально жил! Ездил на маршрутках и троллейбусах на игры. Где-то денег не хватало, родители помогали. Я не избалован, жил по средствам, – сказал .