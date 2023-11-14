Юрзинов о 15 игроках СКА в составе «России 25»: «Вижу, как в Петербурге работают с молодыми, какое к ним внимание и интерес, какие условия созданы. В этом корни, наверное»

Владимир Юрзинов высказался о 15 игроках СКА в расширенном составе «России 25».

– Не слишком ли большой список сборной «России 25» и нет ли перекоса в сторону игроков ?

– Наоборот, это хорошо, что шанс побороться за игру на национальном уровне получит такая большая группа молодежи.

В следующем сезоне, надеюсь, отмечу ровно полвека работы в сборной – начал еще в 1974 гоуду, когда Борис Павлович Кулагин доверил мне и Константину Локтеву поработать на серии встреч с клубами ВХА, в частности с Горди Хоу и с его сыновьями. И прекрасно знаю о том, что один лишь только факт вызова в сборную России, интереса с ее стороны дает большой импульс для развития любому хоккеисту. И особенно молодому.

Так что не сомневаюсь, что каждый из пяти десятков претендентов за оставшийся до турнира месяц прибавит и покажет свой лучший хоккей.

– А что с клубным представительством?

– Если говорить о клубах, то в сборной представлена почти вся – 15 команд. Практически каждый день вижу, как в Санкт-Петербурге работают с молодыми, какое к ним внимание и интерес, какие условия созданы. Наверное, именно в этом корни такого представительства, – сказал бывший тренер сборной СССР, занимающий должность члена совета директоров СКА.