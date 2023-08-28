Андронов о КХЛ: «Неправильно говорить, что Запад сильнее, а Восток слабее. Запад плотнее»

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов сравнил команды Запада и Востока в КХЛ.

– Сейчас в ввели перекрестный плей-офф. Многие считают, что такая схема пойдет на пользу именно « », которому тяжело было пробиться на Западе из-за большой конкуренции.

– Говорить, что проиграли из-за большой конкуренции – отговорки, надо было пробиваться.

Сделали такой регламент, значит, будем работать и играть так. Если у тебя цель выиграть , то все равно придется побеждать лучшие команды.

– В плей-офф с Востоком интересно будет играть?

– Конечно. Тем более в сезоне мы с Востоком не так много играем, в основном – с Западом.

– Есть мнение, что Запад сильнее, чем Восток, где выделяется только « ».

– Мнений много. Думаю, говорить, что Запад сильнее, а Восток слабее, неправильно и некорректно. В другой конференции тоже есть хорошие команды и мастеровитые игроки. Можно сказать, что Запад плотнее, – сказал .