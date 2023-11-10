ЦСКА выменял Уильямса у «Адмирала» на Ртищева и Панкратова

ЦСКА выменял защитника Колби Уильямса у «Адмирала».

Взамен в клуб из Владивостока переходят нападающие Никита Ртищев и Семен Панкратов.

28-летний канадский защитник Колби Уильямс провел 21 матч в нынешнем сезоне и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «минус 6».

23-летний Ртищев стал обладателем Кубка Гагарина-2019 в составе ЦСКА. В сезоне-2023/24 он провел 2 матча в КХЛ. В ВХЛ на его счету 8 (5+3) баллов в 15 играх.

25-летний Панкратов в ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2023/24 он набрал 5 (1+4) очков в 13 матчах КХЛ.