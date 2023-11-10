ЦСКА выменял Уильямса у «Адмирала» на Ртищева и Панкратова

Теги ЦСКА переходы КХЛ ВХЛ Адмирал Семен Панкратов Никита Ртищев Колби Уильямс Хоккей

ЦСКА выменял защитника Колби Уильямса у «Адмирала».

Взамен в клуб из Владивостока переходят нападающие Никита Ртищев и Семен Панкратов

28-летний канадский защитник Колби Уильямс провел 21 матч в нынешнем сезоне и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «минус 6».

23-летний Ртищев стал обладателем Кубка Гагарина-2019 в составе ЦСКА. В сезоне-2023/24 он провел 2 матча в КХЛ. В ВХЛ на его счету 8 (5+3) баллов в 15 играх.

25-летний Панкратов в ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2023/24 он набрал 5 (1+4) очков в 13 матчах КХЛ.

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8 комментариев

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Игорь Игорев
Федоров запросил укрепление защиты. Хотя если сам забиваешь 1-2 шайбы, выиграть очень сложно.
+3
0
+3
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цэсемьэр
усиление для Адмирала
+2
0
+2
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Прутков
Ответ Руслан Х
Вот для чего нужны «собственные» воспитанники.🤔
Хоккей в определенном смысле бизнес
+2
0
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Дима Миронов
Адмирал выкинул тяжёлый контракт,так как сезон окончен,не зачем платить большие деньги за иностранца
+1
0
+1
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тон
Тамбиев аыгнал спортдира и начал торговлю последними нормальными игроками...
0
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0
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Lari
Ответ Прутков
Хоккей в определенном смысле бизнес
😂😂😂 за бюджетные деньги.
0
0
0
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