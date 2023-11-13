Канарейкин о матче сборной России против легионеров КХЛ: «Это будет интересно, как-никак проверка сил. Такая игра будет носить принципиальный характер»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Федор Канарейкин Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Хоккей

Федор Канарейкин оценил идею матча между сборной России и легионерами КХЛ.

«В сложившейся ситуации такой качественный матч для наших ребят нужен, идея хорошая. Если будут собраны лучшие российские и зарубежные игроки КХЛ, то это будет интересно, как-никак проверка своих сил. Только куда этот матч выносить и когда проводить – не знаю.

Такая игра будет носить принципиальный характер. Уровень хоккея сложно будет оценивать, мы все равно варимся в своем ограниченном пространстве, а в соперниках у нас Казахстан или Беларусь.

Но мы должны делать такие проверки, игры, которые максимально приближены к международным матчам», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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3 комментария

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Диандерталец
С лимитом легионеров-то наберётся? Или Куньлунь будет составлять основу?
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IVAN-67
На такое шоу при лимите на легов команду будет трудно собрать полноценную.
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Артем Зырянов
И зачем это легионерам?
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