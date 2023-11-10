Быков о поиске экзотического соперника для сборной России: «Есть Бразилия или другие какие-то страны, может быть, но не думаю, что это будет полезно. В штабе разберутся»

Вячеслав Быков высказался о возможных соперниках для сборной России.

«Попробовать найти для хоккейной сборной России экзотического соперника, как для футбольной нашли Кубу? Мне кажется, что в штабе сборной команды уже озабочены этим поиском и находят какие-то варианты. Есть Беларусь, Казахстан. Разберутся.

Это и есть работа ФХР и штаба сборной. У них на руках есть вся информация о тех странах, где нам было бы полезно продвигать наш хоккей.

Понимаю, может быть, есть Бразилия или другие какие-то страны, но не думаю, что это будет полезно для сборной России. Важно, чтобы во время пауз хоккеисты получали практику и были в форме, потому что они затем разъедутся по клубам. Это же не каникулы для них.

Куба в футболе – это может быть интересный вариант, но смотря для чего. Не знаю уровень кубинских спортсменов. Экзотика экзотикой, но какой выхлоп от этого будет? Говорю как дилетант, но, мне кажется, в футболе попроще найти соперника, а в хоккее – это более сложное занятие. Но в любом случае надо искать», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.