Вячеслав Фетисов: «Овечкин – величайший спортсмен всех времен и народов! Он сильный человек, справится с любыми сложностями»
Вячеслав Фетисов считает Александра Овечкина величайшим спортсменом всех времен.
Двукратный олимпийский чемпион высказался об игре капитана «Вашингтона» в сезоне-2023/24. В матче с «Айлендерс» (4:1) Александр Овечкин сделал дубль, прервав безголевую серию из шести игр.
Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (826), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Саша – величайший спортсмен всех времен и народов! Всю жизнь он находится под давлением. Психологически он готов к этому вызову. Это будет величайший побитый рекорд в истории спорта.
Бывают всякие неудобности. Мы с ним тренировались, могу сказать, что он нацелен и понимает свою миссию. Надеюсь, что в команде это тоже все понимают. Он сильный человек, поэтому справится с любыми сложностями. Главное, чтобы хватило здоровья», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
я вот ВЕЛИЧАЙШИМ считаю Майкла Джордана, но это субъективное мнение 🤷🏼♂️