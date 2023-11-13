Вячеслав Фетисов: «Овечкин – величайший спортсмен всех времен и народов! Он сильный человек, справится с любыми сложностями»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов считает Александра Овечкина величайшим спортсменом всех времен.

Двукратный олимпийский чемпион высказался об игре капитана «Вашингтона» в сезоне-2023/24. В матче с «Айлендерс» (4:1) Александр Овечкин сделал дубль, прервав безголевую серию из шести игр.

Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (826), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Саша – величайший спортсмен всех времен и народов! Всю жизнь он находится под давлением. Психологически он готов к этому вызову. Это будет величайший побитый рекорд в истории спорта.

Бывают всякие неудобности. Мы с ним тренировались, могу сказать, что он нацелен и понимает свою миссию. Надеюсь, что в команде это тоже все понимают. Он сильный человек, поэтому справится с любыми сложностями. Главное, чтобы хватило здоровья», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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6 комментариев

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seppblatter@mail.ru
РФ-чиновник восхваляет американского налогоплательщика и де факто иноагента, во время сво. Это какая статья УК РФ?
+4
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Никита Гарин
Я, конечно, все понимаю, но это явно перебор. Как по трофеям, так и по личным достижениям это не лидер даже в хоккее всё-таки. След в истории НХЛ и хоккея в целом он, вне зависимости от рекорда, оставит, тут вопросов нет.
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ТимТалер
Чем он так велик для народов Российской Федерации ? Как его личные успехи связаны со страной ? Что конкретно сделал величайший из величайших ?
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Огюст
Под каким давлением Овечкин всю жизнь находиться , какие у него сложности ?? Контракты хорошие с ним продлевает клуб ,рекламодатели отстёгивают копеечку ему , травм серьёзных у него не было кроме как нос ломали , да губы разбивали ,ну раз плечо выбили - играет в своё удовольствие и в ус не дует ,так как у него их нет !
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Харламов Никита
слава конечно загнул, но это его мнения .
я вот ВЕЛИЧАЙШИМ считаю Майкла Джордана, но это субъективное мнение 🤷🏼‍♂️
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