Вячеслав Фетисов: «Овечкин – величайший спортсмен всех времен и народов! Он сильный человек, справится с любыми сложностями»

Вячеслав Фетисов считает Александра Овечкина величайшим спортсменом всех времен.

Двукратный олимпийский чемпион высказался об игре капитана « » в сезоне-2023/24. В матче с «Айлендерс» (4:1) сделал дубль, прервав безголевую серию из шести игр.

Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (826), уступая лишь (894).

«Саша – величайший спортсмен всех времен и народов! Всю жизнь он находится под давлением. Психологически он готов к этому вызову. Это будет величайший побитый рекорд в истории спорта.

Бывают всякие неудобности. Мы с ним тренировались, могу сказать, что он нацелен и понимает свою миссию. Надеюсь, что в команде это тоже все понимают. Он сильный человек, поэтому справится с любыми сложностями. Главное, чтобы хватило здоровья», – сказал двукратный олимпийский чемпион .