Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Верю в Сашу. Он идет к рекорду, который будет самым громким событием не только в хоккее, но и в мировом спорте»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (826), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Я верю в Сашу. Он идет к рекорду, который будет самым громким событием не только в хоккее, но и в мировом спорте.

Еще пару лет назад я бы не поверил в то, что рекорд Гретцки может быть побит, но сейчас мы видим, что у Саши есть миссия, он понимает, что это даст ему совершенно другой статус, потому что быть вторым, конечно, хорошо, но история помнит только первых.

Овечкин показал худший старт сезона в карьере? Это же спорт, не всегда все идет так, как ты хочешь. Это тот самый случай, когда великий спортсмен получает возможность преодолеть нынешние неудобства. У него колоссальный опыт, эта неудачная полоса пройдет и он будет забивать, как и прежде», – считает двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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12 комментариев

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jqzn88xn6n
Как же хейтеры будут страдать и молить о пощаде🙏🏻
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taekwon74
Не будет.
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Al561
В последних матчах ВК явно прибавил. Если команда будет в тонусе, будет проводить много времени в нападении, зарабатывать РР, то результативность Овечкина должна подрасти.
Сам же Овечкин увы по физическим возможностям готов только к ветеранскому хоккею, в командных действиях участвует по минимуму.
Здесь главное, чтобы все в организации понимали уникальность этой ситуации и гармонично работали на результат.
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Беня_Финитас
Фетисов : запасся попкорном , посмотрю как это будет реализовано .
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TheSportNik
Овечкин реально лучший хоккеист 21 века, его рекорд вряд ли кто сумеет превзойти в будущем, если только увеличить больше матчей в НХЛ за счет принятие новых команд в лигу.
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Иван Голинько
что-то шмурнова не слышно, хотя вроде и воздух чище стал....
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Ми Ша
Если бы рекорд Овечкина повлиял на прекращение войны,я бы не пропустил ни одного матча Вашингтона
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mufc19581
Примажутся ВСЕ!
И фетисов и третьяк, думаю даже мединский найдет немного своей заслуги в этом рекорде.
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Давай Так
Ответ jqzn88xn6n
Как же хейтеры будут страдать и молить о пощаде🙏🏻
Как же?
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