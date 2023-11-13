Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Верю в Сашу. Он идет к рекорду, который будет самым громким событием не только в хоккее, но и в мировом спорте»

Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (826), уступая лишь (894).

«Я верю в Сашу. Он идет к рекорду, который будет самым громким событием не только в хоккее, но и в мировом спорте.

Еще пару лет назад я бы не поверил в то, что рекорд Гретцки может быть побит, но сейчас мы видим, что у Саши есть миссия, он понимает, что это даст ему совершенно другой статус, потому что быть вторым, конечно, хорошо, но история помнит только первых.

показал худший старт сезона в карьере? Это же спорт, не всегда все идет так, как ты хочешь. Это тот самый случай, когда великий спортсмен получает возможность преодолеть нынешние неудобства. У него колоссальный опыт, эта неудачная полоса пройдет и он будет забивать, как и прежде», – считает двукратный олимпийский чемпион .