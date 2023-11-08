Панарин набрал 1+1 с «Детройтом» – 12-я подряд игра с очками со старта сезона. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 20 баллами

Артемий Панарин набрал очки в 12-й игре подряд со старта сезона.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с « » (5:3). Его признали второй звездой.

В активе 32-летнего россиянина стало 20 (7+13) очков в 12 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги с братьями Хьюзами – Джеком из «Нью-Джерси» (20 очков в 10 играх, 5+15) и Куинном из «Ванкувера» (20 очков в 12 играх, 5+15).

– 2-й игрок в истории « », набиравший очки в 12+ играх подряд со старта сезона. Рекордом владеет Род Жильбер (1972/73, 14 игр).

Российский рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона удерживает (1992/93, «Бостон», 14 игр).

Панарин со своей серией вышел на чистое 2-е место, обогнав (2014/15, «Питтсбург», 11 игр) и Никиту Кучерова (2017/18, «Тампа», 11).