Панарин набрал 1+1 с «Детройтом» – 12-я подряд игра с очками со старта сезона. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 20 баллами

Теги Рейнджерс Детройт Дмитрий Квартальнов НХЛ Артемий Панарин Род Жильбер Хоккей

Артемий Панарин набрал очки в 12-й игре подряд со старта сезона.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:3). Его признали второй звездой. 

В активе 32-летнего россиянина стало 20 (7+13) очков в 12 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги с братьями Хьюзами – Джеком из «Нью-Джерси» (20 очков в 10 играх, 5+15) и Куинном из «Ванкувера» (20 очков в 12 играх, 5+15). 

Артемий – 2-й игрок в истории «Рейнджерс», набиравший очки в 12+ играх подряд со старта сезона. Рекордом владеет Род Жильбер (1972/73, 14 игр). 

Российский рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона удерживает Дмитрий Квартальнов (1992/93, «Бостон», 14 игр). 

Панарин со своей серией вышел на чистое 2-е место, обогнав Евгения Малкина (2014/15, «Питтсбург», 11 игр) и Никиту Кучерова (2017/18, «Тампа», 11). 

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8 комментариев

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Опаньки, ещё и рекорд среди россиян близко! Удачи, Хлебушек!
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Свидетель со стороны жениха
Тёма, так держать!
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ЭЮЯ
Unstoppable
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Plamen
Во даёт!
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SAS0001
20 очков в 12 матчах, а не в 11
+1
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Homyakus
Никита и Артемий прут аки танки
+1
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Den_94
Дмитрий Квартальнов. Внезапно
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Sanan1908
Очень хочу чтоб Тёма выиграл КС
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