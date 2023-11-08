Панарин набрал 1+1 с «Детройтом» – 12-я подряд игра с очками со старта сезона. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 20 баллами
Артемий Панарин набрал очки в 12-й игре подряд со старта сезона.
Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:3). Его признали второй звездой.
В активе 32-летнего россиянина стало 20 (7+13) очков в 12 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги с братьями Хьюзами – Джеком из «Нью-Джерси» (20 очков в 10 играх, 5+15) и Куинном из «Ванкувера» (20 очков в 12 играх, 5+15).
Артемий – 2-й игрок в истории «Рейнджерс», набиравший очки в 12+ играх подряд со старта сезона. Рекордом владеет Род Жильбер (1972/73, 14 игр).
Российский рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона удерживает Дмитрий Квартальнов (1992/93, «Бостон», 14 игр).
Панарин со своей серией вышел на чистое 2-е место, обогнав Евгения Малкина (2014/15, «Питтсбург», 11 игр) и Никиту Кучерова (2017/18, «Тампа», 11).
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