Панарин вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 24 очками в 14 играх, опередив Кучерова (23 в 14). Лидирует Петтерссон – 25 в 15

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Джей Ти Миллер Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Хоккей

Артемий Панарин вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 24 очками в 14 играх.

Форвард «Рейнджерс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 Б).

В активе 32-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 14 играх. 

Он вышел на 2-е место в гонке бомбардиров, опередив Никиту Кучерова (23 очка в 14 играх, 11+12). 

Форварда «Тампы» сегодня догнали 2 игрока «Ванкувера» – Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер. Лидирует в гонке еще один представитель «Кэнакс» – Элиас Петтерссон (25 очков в 15 играх, 7+18). 

2 комментария

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Оскар Муравьёв
Плотно пока все идут
+3
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Сергей Носков
У Косаток аж три игрока в лидерах!
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