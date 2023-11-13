Панарин вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 24 очками в 14 играх, опередив Кучерова (23 в 14). Лидирует Петтерссон – 25 в 15

Артемий Панарин вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 24 очками в 14 играх.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (4:3 Б).

В активе 32-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 14 играх.

Он вышел на 2-е место в гонке бомбардиров, опередив (23 очка в 14 играх, 11+12).

Форварда « » сегодня догнали 2 игрока « » – Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер. Лидирует в гонке еще один представитель «Кэнакс» – Элиас Петтерссон (25 очков в 15 играх, 7+18).