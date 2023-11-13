Панарин вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 24 очками в 14 играх, опередив Кучерова (23 в 14). Лидирует Петтерссон – 25 в 15
Артемий Панарин вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 24 очками в 14 играх.
Форвард «Рейнджерс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 Б).
В активе 32-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 14 играх.
Он вышел на 2-е место в гонке бомбардиров, опередив Никиту Кучерова (23 очка в 14 играх, 11+12).
Форварда «Тампы» сегодня догнали 2 игрока «Ванкувера» – Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер. Лидирует в гонке еще один представитель «Кэнакс» – Элиас Петтерссон (25 очков в 15 играх, 7+18).
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