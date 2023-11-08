Панарин – 8-й игрок в истории «Рейнджерс», набравший 20 очков за 12 или менее игр сезона НХЛ

Артемий Панарин достиг отметки 20 очков за 12 игр сезона НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал передачу в матче с «Детройтом» (5:3).

На счету 32-летнего россиянина стало 20 (7+13) очков в 12 играх сезона-2023/24.

стал восьмым игроком в истории « », набравшим 20 очков за 12 или менее игр сезона.

Панее это удалось Павлу Буре (11 игр в сезоне-2001/02), Кэри Уилсону (11 матчей в сезоне-1988/89), Уолту Поддубны (11 игр в сезоне-1986/87), Род Жильберу (11 матчей в сезоне-1972/73), (12 игр в сезоне-2006/07), Фрэнку Бушеу (12 матчей в сезоне-1929/30) и Биллу Куку (12 игр в сезоне-1929/30).

Панарин продолжает разрывать лигу: 12 матчей подряд с набранными очками