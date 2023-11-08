Панарин – 8-й игрок в истории «Рейнджерс», набравший 20 очков за 12 или менее игр сезона НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Яромир Ягр НХЛ Павел Буре Артемий Панарин Род Жильбер Хоккей

Артемий Панарин достиг отметки 20 очков за 12 игр сезона НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал передачу в матче с «Детройтом» (5:3).

На счету 32-летнего россиянина стало 20 (7+13) очков в 12 играх сезона-2023/24.

Артемий Панарин стал восьмым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим 20 очков за 12 или менее игр сезона.

Панее это удалось Павлу Буре (11 игр в сезоне-2001/02), Кэри Уилсону (11 матчей в сезоне-1988/89), Уолту Поддубны (11 игр в сезоне-1986/87), Род Жильберу (11 матчей в сезоне-1972/73), Яромиру Ягру (12 игр в сезоне-2006/07), Фрэнку Бушеу (12 матчей в сезоне-1929/30) и Биллу Куку (12 игр в сезоне-1929/30).

Панарин продолжает разрывать лигу: 12 матчей подряд с набранными очками

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2 комментария

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Davidos846
Хлебушек жжот)))
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Vladimir Korolev
Удивил Паша Буре в этом списке, да ещё и на 1 месте! Уже весь ломаный-переломаный доигрывал в Рейнджерс.
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