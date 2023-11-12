Козырев про 1:4 с «Барысом»: «На «Северсталь» влияет отсутствие игроков, идут перестановки. Ключевым фактором поражения стала игра спецбригад»

Андрей Козырев объяснил проигрыш «Барысу» (1:4) неудачной игрой в меньшинстве.

– Ключевым фактором поражения нашей команды стала игра спецбригад. Пропустили две шайбы в меньшинстве, этот момент повлиял на исход матча.

Мы всегда стараемся контролировать шайбу, играть в пас. Сегодня хотелось бы отметить игру вратаря соперника, он здорово сыграл, все наши попытки забить он пресек. Ключи мы не подобрали.

– Почему не выпустили шестого полевого во время большинства в концовке?

– Было видно, что сегодня у нас игра не получалась. В концовке, когда нужна была точность броска, передача под бросок, этот момент отсутствовал. Безусловно, сказывается, что мы играем так долго на выезде.

На сегодняшний исход и исход прошлого матча повлияло отсутствие игроков. У нас получил травму Руслан Абросимов, который закрывает игру в меньшинстве. Он играет в первом меньшинстве, да и в большинстве его не хватает. У нас идут кадровые перестановки, мы меняем звенья, но отсутствие Руслана повлияло.

А так все в равных условиях, мы не жалуемся, играем. Будем пытаться победить в следующем матче.

Я многое почерпнул у Игоря Ларионова, было приятно с ним работать. Пытаемся сделать то, что хочет и он: игра в шайбу и в хоккей, чтобы это было зрелищно. Мы пытаемся, что-то не получается, что-то получается. Но мы стараемся, – заявил главный тренер « ».