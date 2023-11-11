Козырев о 3:5 от «Витязя»: «Было очень много брака в передачах, не получилась наша игра, не могли контролировать шайбу»

Теги Северсталь Витязь Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев подвел итоги матча с «Витязем» (3:5).

«Первые два периода соперники здорово играли, мы опаздывали, они были быстрее, накрывали нас.

К сожалению, было очень много брака в передачах и, собственно говоря, у нас не получилась наша игра, не могли контролировать шайбу, пропустили голы.

Вернулись в свою игру в третьем периоде, но, к сожалению, последнее удаление не дало возможность сравнять счет», – сказал главный тренер «Северстали».

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