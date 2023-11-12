«Нейросеть?» Жена Малкина о голе Евгения «Баффало» неудобной рукой и под отрицательным углом

Супруга Евгения Малкина отреагировала на необычный гол форварда в матче НХЛ.

37-летний хоккеист « » стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата с «Баффало» (4:0). Он поразил ворота броском неудобной рукой под отрицательным углом и с отскоком от шлема голкипера.

«Нейросеть?» – написала в ответ на пост с видеозаписью гола.

Малкин забросил 8-ю шайбу в сезоне – с неудобной руки, с отрицательного угла и с отскоком от шлема вратаря «Баффало». У него 16 очков в 13 играх