«Нейросеть?» Жена Малкина о голе Евгения «Баффало» неудобной рукой и под отрицательным углом
Супруга Евгения Малкина отреагировала на необычный гол форварда в матче НХЛ.
37-летний хоккеист «Питтсбурга» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата с «Баффало» (4:0). Он поразил ворота Юкко-Пекки Луукконена броском неудобной рукой под отрицательным углом и с отскоком от шлема голкипера.
«Нейросеть?» – написала Анна Кастерова в ответ на пост с видеозаписью гола.
Малкин забросил 8-ю шайбу в сезоне – с неудобной руки, с отрицательного угла и с отскоком от шлема вратаря «Баффало». У него 16 очков в 13 играх
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