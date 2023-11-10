Кемпе отправил Малкина в нокдаун в матче «Лос-Анджелеса» с «Питтсбургом»
Евгения Малкина отправили в нокдаун в матче с «Лос-Анджелесом».
На 13-й минуте первого периода нападающий «Кингс» Адриан Кемпе ударил защитника «Пингвинс» Криса Летанга клюшкой.
У ворот «Питтсбурга» началась потасовка. Малкин, вступившись за Летанга, ударил Кемпе по лицу. После этого форвард «Кингс» отправил россиянина в нокдаун.
По итогам инцидента Летанг и Кемпе получили по 2 минуты штрафа за грубость, игрок «Лос-Анджелеса» также получил 2 минуты за удар клюшкой.
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