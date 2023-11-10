Кемпе отправил Малкина в нокдаун в матче «Лос-Анджелеса» с «Питтсбургом»

Евгения Малкина отправили в нокдаун в матче с «Лос-Анджелесом».

На 13-й минуте первого периода нападающий «Кингс» ударил защитника «Пингвинс» клюшкой.

У ворот « » началась потасовка. Малкин, вступившись за Летанга, ударил Кемпе по лицу. После этого форвард «Кингс» отправил россиянина в нокдаун.

По итогам инцидента Летанг и Кемпе получили по 2 минуты штрафа за грубость, игрок « » также получил 2 минуты за удар клюшкой.