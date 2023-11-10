Кемпе отправил Малкина в нокдаун в матче «Лос-Анджелеса» с «Питтсбургом»

Теги драки Питтсбург Лос-Анджелес Крис Летанг Евгений Малкин видео НХЛ Адриан Кемпе Хоккей

Евгения Малкина отправили в нокдаун в матче с «Лос-Анджелесом».

На 13-й минуте первого периода нападающий «Кингс» Адриан Кемпе ударил защитника «Пингвинс» Криса Летанга клюшкой.

У ворот «Питтсбурга» началась потасовка. Малкин, вступившись за Летанга, ударил Кемпе по лицу. После этого форвард «Кингс» отправил россиянина в нокдаун.

По итогам инцидента Летанг и Кемпе получили по 2 минуты штрафа за грубость, игрок «Лос-Анджелеса» также получил 2 минуты за удар клюшкой. 

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Кошелев
если начал, то иди до конца ... а то ударил и стоит рот разинув, принимает палачи лицом
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Седов
Швед удачно попал в бороду. Там хватит легкого тычка усилием 5 кг, чтобы в нокаут отправить. Малкин объективно виноват сам, что "рот разинул".
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
По делу получил
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denali
Полез по делу, хоть и по сути вторым на одного. Получил, бывает, в любом случае молодец что встревает за своих.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sammuilson
Ответ Юрий Толкунов
прямо нокаут? ну дал чутка перчатку понюхать, а малыч брякнулся. Мне показалось, он больше подскальзнулся, чем от толчка.
Нокдаун стопроцентный, собственно там так и написано)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Такого шифоньера свалить с одной подачи, при этом отмахиваясь от других... Тут респект, крепкий Кемпе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sammuilson
Да Малыч не боец совсем, в свое время даже был известный видеоролик "барабанные палочки", где Женька смешно, очень неуклюже по спине соперника бьёт как по барабану)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Why always me?!
Ответ Юрий Толкунов
прямо нокаут? ну дал чутка перчатку понюхать, а малыч брякнулся. Мне показалось, он больше подскальзнулся, чем от толчка.
Тебе показалось. Он от удара и упал. И в заголовке "нокдаун" написано.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sammuilson
Ответ Harry Houdini
Если драка неизбежна, бить нужно первым!
Так Малкин первый и ударил, только в ответ прилетел другой калибр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий