Быков о нокдауне Малкина от Кемпе: «Американцы хотят крови и шоу, вот они и удовлетворяют потребности своих зрителей. Наш болельщик аплодирует творческому хоккею»

Вячеслав Быков высказался о том, что Евгения Малкина отправили в нокдаун в НХЛ.

Нападающий « » на 13-й минуте первого периода матча с « » отправил Малкина в нокдаун.

«Хоть хоккей и мужской вид спорта, но мы всегда пропагандировали уважение к сопернику. На всякого рода провокации мы отвечали голами. Нас так учили. Но при этом мы знали тоже как дать понять сопернику, что нас лучше не трогать!

Боль остужает соперников провоцировать! Американцы хотят крови и шоу, вот они и удовлетворяют потребности своих зрителей. Наш болельщик – искушенный и любит интересные ходы и комбинации. Наш болельщик аплодирует творческому хоккею.

хочешь драться, есть бокс и борьба. Занимайтесь этим там», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.