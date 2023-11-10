Быков о нокдауне Малкина от Кемпе: «Американцы хотят крови и шоу, вот они и удовлетворяют потребности своих зрителей. Наш болельщик аплодирует творческому хоккею»

Теги болельщики драки Питтсбург Лос-Анджелес Вячеслав Быков Евгений Малкин НХЛ КХЛ Адриан Кемпе Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков высказался о том, что Евгения Малкина отправили в нокдаун в НХЛ.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе на 13-й минуте первого периода матча с «Питтсбургом» отправил Малкина в нокдаун.

«Хоть хоккей и мужской вид спорта, но мы всегда пропагандировали уважение к сопернику. На всякого рода провокации мы отвечали голами. Нас так учили. Но при этом мы знали тоже как дать понять сопернику, что нас лучше не трогать!

Боль остужает соперников провоцировать! Американцы хотят крови и шоу, вот они и удовлетворяют потребности своих зрителей. Наш болельщик – искушенный и любит интересные ходы и комбинации. Наш болельщик аплодирует творческому хоккею.

Если хочешь драться, есть бокс и борьба. Занимайтесь этим там», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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22 комментария

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Don_Krebs
Малкин подъехал к Кемпе и зарядил ему в нос. По Быкову, когда наши быдлят - это норм, это можно, это настоящий хоккей. А вот если североамериканец ответит, то это уже не хоккей, а желание крови и шоу. "Объективно", как всегда.
+33
0
+33
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vzi
Какой же тупой наброс. Впрочем, не первый раз от Быкова.
Комбинаций в НХЛ на порядок больше, чем хитов. Голам зрители аплодируют куда больше, чем дракам.
+33
0
+33
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Maxim Shumov
Ответ Don_Krebs
Малкин подъехал к Кемпе и зарядил ему в нос. По Быкову, когда наши быдлят - это норм, это можно, это настоящий хоккей. А вот если североамериканец ответит, то это уже не хоккей, а желание крови и шоу. "Объективно", как всегда.
Все объясняется стандартным выражением: «Вы не понимаете, это другое»
Когда мы нападаем - это высокодоходная защита наших скрепов. Если нам отвечают - это американский фашизм
+16
-2
+14
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Алексей Курпас
Он явно не смотрел даже обзор матча, а просто набросил на вентилятор, наверно озера в Швейцарии чересчур расслабляют организм
+7
0
+7
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Владислав Журавлев
И сколько же наших команд показывают творческий хоккей?)
+7
-1
+6
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Elegante
Очередной "патриот" вещает из любимой Швейцарии)))))
+6
0
+6
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TOEWS
Швейцарцы в драке не принимали участия...
Или я ошибаюсь?:)))
+5
0
+5
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ББ
Швейцарские болельщики не любят драк в хоккее?
+4
0
+4
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Александр Василич
Ответ Владислав Журавлев
И сколько же наших команд показывают творческий хоккей?)
Все. Кроме Куньлуня))
+4
0
+4
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RomvB
А "наш", Славик, это какой? Швейцарский???
+3
0
+3
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Lari
Погодите, погодите Быков НХЛ не интересуется и не смотрит, так откуда он знает про Малкина, что с ним было.
+2
0
+2
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al
ога, "системе", например...
+1
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Dr. Heisenberg
Растет смена Кожевникову.
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snipe
Помню творческий хоккей «Витязя»
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weaverpro
Ответ vzi
Какой же тупой наброс. Впрочем, не первый раз от Быкова. Комбинаций в НХЛ на порядок больше, чем хитов. Голам зрители аплодируют куда больше, чем дракам.
Говорит видимо по писаному за бабосы или от страха
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Джон Мщузавсех
Ура, подъехали. Ахахаха.
+1
-1
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pizzatcarizza
Ответ Владислав Журавлев
И сколько же наших команд показывают творческий хоккей?)
Три штуки, потому что Бог любит троицу.
Товарищ, ну вы чего?)
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TOEWS
Ответ Scrumhalf
Вообще драки в хоккее это не нормально, это нужно запретить. А драчунов дисквалифицировать до конца сезона.
Что в них ненормального? Они помогают взбодрит команду. Да и в целом это часть шоу.

https://youtu.be/CpeJ3UFXp4Y?si=2HUY_altzzUMHoDc
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vzi
Ответ TOEWS
Что в них ненормального? Они помогают взбодрит команду. Да и в целом это часть шоу. https://youtu.be/CpeJ3UFXp4Y?si=2HUY_altzzUMHoDc
Мне кажется, это была ирония/сарказм. ;)
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McGregor
Ответ Lari
Погодите, погодите Быков НХЛ не интересуется и не смотрит, так откуда он знает про Малкина, что с ним было.
Он и здесь явно не смотрел. Скорее всего позвонил журналист, сказал, что Малкину по морде дали, и поинтересовался мнением Быкова. А тот и рад в очередной раз пройтись по ненавистной НХЛ.
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