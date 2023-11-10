Быков о нокдауне Малкина от Кемпе: «Американцы хотят крови и шоу, вот они и удовлетворяют потребности своих зрителей. Наш болельщик аплодирует творческому хоккею»
Вячеслав Быков высказался о том, что Евгения Малкина отправили в нокдаун в НХЛ.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе на 13-й минуте первого периода матча с «Питтсбургом» отправил Малкина в нокдаун.
«Хоть хоккей и мужской вид спорта, но мы всегда пропагандировали уважение к сопернику. На всякого рода провокации мы отвечали голами. Нас так учили. Но при этом мы знали тоже как дать понять сопернику, что нас лучше не трогать!
Боль остужает соперников провоцировать! Американцы хотят крови и шоу, вот они и удовлетворяют потребности своих зрителей. Наш болельщик – искушенный и любит интересные ходы и комбинации. Наш болельщик аплодирует творческому хоккею.
Если хочешь драться, есть бокс и борьба. Занимайтесь этим там», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Комбинаций в НХЛ на порядок больше, чем хитов. Голам зрители аплодируют куда больше, чем дракам.
Когда мы нападаем - это высокодоходная защита наших скрепов. Если нам отвечают - это американский фашизм
Или я ошибаюсь?:)))
Товарищ, ну вы чего?)
https://youtu.be/CpeJ3UFXp4Y?si=2HUY_altzzUMHoDc