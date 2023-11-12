Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Локо» проявил характер. Молодые – это зеркало происходящего внутри. Сегодня была команда, поэтому молодежь воспользовалась шансами»

Теги Салават Юлаев Локомотив Игорь Никитин КХЛ Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Игорь Никитин доволен игрой молодых хоккеистов в матче с «Салаватом Юлаевым».

– Первый период остался за хозяевами. Наш вратарь держал нас в игре, давал шанс. Со второго периода игра уже выровнялась, обоюдные моменты были. Парни – молодчики, проявили характер. Рады за молодежь, которая свои голы забила. Победа на характере!

– Как поздравили Симашева и Бута?

– Естественно, голы – это определенный бонус. Парни больше радовались победе. Молодые ребята не первый год уже с нами, они очень важная часть нашей команды. Как правило, молодые – это зеркало того, что происходит внутри. Сегодня была команда, поэтому молодежь воспользовалась своими шансами, – сказал главный тренер «Локомотива» после победы со счетом 3:1.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом» в Уфе. 18-летний Бут забил 2 гола

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2 комментария

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oberkorn
И никаких понтов про систему
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Огюст
Никитин даёт шансы молодым показать своё мастерство в игре и они это понимают забивая шайбы - молодцы ,так начинается карьера во взрослом хоккее!
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