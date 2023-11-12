Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Локо» проявил характер. Молодые – это зеркало происходящего внутри. Сегодня была команда, поэтому молодежь воспользовалась шансами»

Игорь Никитин доволен игрой молодых хоккеистов в матче с «Салаватом Юлаевым».

– Первый период остался за хозяевами. Наш вратарь держал нас в игре, давал шанс. Со второго периода игра уже выровнялась, обоюдные моменты были. Парни – молодчики, проявили характер. Рады за молодежь, которая свои голы забила. Победа на характере!

– Как поздравили и ?

– Естественно, голы – это определенный бонус. Парни больше радовались победе. Молодые ребята не первый год уже с нами, они очень важная часть нашей команды. Как правило, молодые – это зеркало того, что происходит внутри. Сегодня была команда, поэтому молодежь воспользовалась своими шансами, – сказал главный тренер « » после победы со счетом 3:1.

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