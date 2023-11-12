Козлов про 1:3 с «Локо»: «У «Салавата» была возможность вернуться. Были моменты, играли на равных»

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Локомотива» (1:3).

– Равная игра, хорошо начали, было хорошее движение. Создавали моменты, была возможность выйти вперед в первом периоде. Был спад в игре из-за травмы центрального форварда, связки сбились, нарушилась химия.

Но несмотря на это, были моменты, играли на равных. Потеря концентрации позволила соперника забить. Унывать времени нет, через день у нас игра с «Трактором».

– Почему «Салават Юлаев» играет без лимитчиков, в отличии от «Локомотива»?

– У них такая ситуация, у нас – другая. У нас хорошая обойма нападающих, которая ждала своего шанса и которая пользуется возможностью.

– Как состояние Артема Пименова?

– Он поехал на МРТ, так что хороших новостей я не жду.

– Чем примечателен соперник, как готовились?

– Надежно играет в обороне, мало пропускает контратак. До травмы Пименова старались входить в глубину, играть впятером в атаке. У нас получалось создавать моменты.

– После 1:3 показалось, что перестали играть.

– Нет, просто соперник хорошо оборонялся, играл по счету, выбрасывал шайбу. Это хорошая команда, которая одним и тем же составом несколько лет неплохо играет. Возможно, были задержки с началом атаки в третьем периоде, но я считаю, что у нас была возможность вернуться, – сказала главный тренер «Салавата Юлаева».