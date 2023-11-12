Козлов про 1:3 с «Локо»: «У «Салавата» была возможность вернуться. Были моменты, играли на равных»

Теги Салават Юлаев Локомотив Виктор Козлов КХЛ Артем Пименов Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Локомотива» (1:3).

– Равная игра, хорошо начали, было хорошее движение. Создавали моменты, была возможность выйти вперед в первом периоде. Был спад в игре из-за травмы центрального форварда, связки сбились, нарушилась химия.

Но несмотря на это, были моменты, играли на равных. Потеря концентрации позволила соперника забить. Унывать времени нет, через день у нас игра с «Трактором».

– Почему «Салават Юлаев» играет без лимитчиков, в отличии от «Локомотива»?

– У них такая ситуация, у нас – другая. У нас хорошая обойма нападающих, которая ждала своего шанса и которая пользуется возможностью.

– Как состояние Артема Пименова? 

– Он поехал на МРТ, так что хороших новостей я не жду. 

– Чем примечателен соперник, как готовились?

– Надежно играет в обороне, мало пропускает контратак. До травмы Пименова старались входить в глубину, играть впятером в атаке. У нас получалось создавать моменты. 

– После 1:3 показалось, что перестали играть.

– Нет, просто соперник хорошо оборонялся, играл по счету, выбрасывал шайбу. Это хорошая команда, которая одним и тем же составом несколько лет неплохо играет. Возможно, были задержки с началом атаки в третьем периоде, но я считаю, что у нас была возможность вернуться, – сказала главный тренер «Салавата Юлаева».

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10 комментариев

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Ачиваков Марат
Даже комментировать нечего, позорно слили игру, ее не было.
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Руслан Х
Моменты надо реализовывать.🤷🏻‍♂️
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Слово и Дело
Козлов правильно думает, что у Салавата после длительного отдыха абсолютно не было шансов против Локомотива.
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Уралович
Позор. Никакой игры.
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Салават Юлаев
Хорошо отдохнули
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Фарит Хайруллин
Почему Панин ни шевелится
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Флорид Зиннатуллин
Кольцова убирите.неужели место его нет некого.
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Фарит Хайруллин
Защита странная была свободно давали бросать локомотиву
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Флорид Зиннатуллин
Большенство вообще нету.два года Кольцов нечего не добился.
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Флорид Зиннатуллин
Вродя команда нормально играки
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