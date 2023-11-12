«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом» в Уфе. 18-летний Бут забил 2 гола

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» .

Матч проходил в Уфе. Хозяева открыли счет на 22-й минуте, но затем пропустили три гола – на 23-й, 44-й и 49-й.

Стоит отметить, что в составе « » дубль в матче сделал 18-летний .