«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом» в Уфе. 18-летний Бут забил 2 гола

Теги Салават Юлаев Локомотив КХЛ Даниил Бут Хоккей

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» .

Матч проходил в Уфе. Хозяева открыли счет на 22-й минуте, но затем пропустили три гола – на 23-й, 44-й и 49-й.

Стоит отметить, что в составе «Локомотива» дубль в матче сделал 18-летний Даниил Бут.

Салават Юлаев – Локомотив 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Дата проведения
12 ноября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Коледов (Пустозеров, Кузьмин)
1:1 – 23 Бут (Чехович, Андронов)
1:2 – 44 Симашев (Сергеев, Шалунов)
1:3 – 49 Бут (Андронов)
Вратари: Самонов 33/36 – Исаев 27/28.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Салават проиграл Аризоне
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wolkov
бут оживает потихоньку вроде бы. хотелось бы еще сурина почаще видеть, парень топище топовое
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Игра была упорной и равной ,только чуть посильнее в третьем периоде выглядел Локомотив и отлично сыграли у Локомотива молодые игроки Исаев , Бут и Симашев -молодчики с победой !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Федор Макларен
Да что уж там, все шайбы на счету 18-тилетних. Только мы не Торпедо. Про это писать не будут специально
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел
Салават хорош 😎👍. Но Локомотив для СЮ - сверхсложная команда. Мы не можем их обыграть. Это камень предкновения. Мы ничего не можем с ними сделать. Не понятно почему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий