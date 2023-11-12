«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом» в Уфе. 18-летний Бут забил 2 гола
«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» .
Матч проходил в Уфе. Хозяева открыли счет на 22-й минуте, но затем пропустили три гола – на 23-й, 44-й и 49-й.
Стоит отметить, что в составе «Локомотива» дубль в матче сделал 18-летний Даниил Бут.
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.30, «Уфа-Арена»
- 1:0 – 22 Коледов (Пустозеров, Кузьмин)
- 1:1 – 23 Бут (Чехович, Андронов)
- 1:2 – 44 Симашев (Сергеев, Шалунов)
- 1:3 – 49 Бут (Андронов)
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