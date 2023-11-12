Агент Овечкина о дубле «Айлендерс»: «Будем надеяться, что Саша продолжит в том же режиме»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Глеб Чистяков Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Александра Овечкина оценил игру форварда против «Айлендерс» (4:1).

38-летний россиянин оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота и был признан третьей звездой матча.

«Саша и вся команда провели хороший матч – обыграли на выезде сложного соперника. Саша забил очень важный первый гол после выигранного вбрасывания.

Будем надеяться, что он продолжит в том же режиме. Давление? К нему всегда приковано внимание, поэтому он уже привык играть под любым прессингом. Думаю, это не проблема, у него все будет хорошо», – сказал Глеб Чистяков.

В этом сезоне Овечкин в 13 матчах набрал 11 (4+7) очков.

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10 комментариев

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jqzn88xn6n
Ответ Михаил Опякин
Саша сможет сделать хет-трик в пустые ворота?
Конечно может, он же на коньках стоит и клюшку может держать в отличии от Михаила Опякина
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jqzn88xn6n
Уничтожение хейтеров. 🙏🏻
+6
-5
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Дмитрий Пасечник
У Александра же вроде небыло агента?
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nupor
Ответ Дмитрий Пасечник
У Александра же вроде небыло агента?
Агент на территории России 🤷🏼‍♂️
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Огюст
Две шайбы от Овечкина в одной игре в 38 лет прекрасный результат !
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ДЖИН
70 шайб, для ОВИ это 2 сезона. Гретци падёт.
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Pink Floyd1276
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Pitts
Ответ Дмитрий Пасечник
У Александра же вроде небыло агента?
Я тоже удивился, и бросился мотать новость к концу, чтобы увидеть, кто же это. Ну, такое. Глеб Чистяков - это такой типа аналог Геннадия Ушакова у Малыча, человек, который присматривает за делами Овечкина в России. При этом, если Малыч, по ощущениям, малоактивен в России, и Гену помнят преимущественно за какие-то давние заслуги по вывозу Малыча в НХЛ, то Овечкин вполне активен и публичен тут - вон как все в подробностях обсуждают его насыщенное лето :))) Поэтому, не исключено, что Чистякову тут есть чем заниматься, и уж в межсезонье он наверняка координирует программу пребывания Овечкина в России.
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Как дела на заводе
Ответ Дмитрий Пасечник
У Александра же вроде небыло агента?
Дух Хлебопекущий стал агентом ))) поднялся после должности бухгалтера ))
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