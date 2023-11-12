Агент Овечкина о дубле «Айлендерс»: «Будем надеяться, что Саша продолжит в том же режиме»

Агент Александра Овечкина оценил игру форварда против «Айлендерс» (4:1).

38-летний россиянин оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота и был признан третьей звездой матча.

«Саша и вся команда провели хороший матч – обыграли на выезде сложного соперника. Саша забил очень важный первый гол после выигранного вбрасывания.

Будем надеяться, что он продолжит в том же режиме. Давление? К нему всегда приковано внимание, поэтому он уже привык играть под любым прессингом. Думаю, это не проблема, у него все будет хорошо», – сказал Глеб Чистяков.

В этом сезоне Овечкин в 13 матчах набрал 11 (4+7) очков.