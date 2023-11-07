Макдэвид во 2-й раз в сезоне остался без очков. У него 0+2 в 4 играх после травмы
Коннор Макдэвид во 2-й раз в сезоне остался без очков.
Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:6).
У 26-летнего канадца 10 (2+8) очков в 9 играх в текущем сезоне.
После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», он провел 4 игры и набрал в них 2 (0+2) балла.
Его партнер Леон Драйзайтль сегодня отметился заброшенной шайбой. В двух предыдущих играх немецкий форвард оставался без очков. Всего в сезоне у него 14 (5+9) баллов в 11 играх.
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