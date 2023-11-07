Макдэвид во 2-й раз в сезоне остался без очков. У него 0+2 в 4 играх после травмы

Теги Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид во 2-й раз в сезоне остался без очков.

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:6). 

У 26-летнего канадца 10 (2+8) очков в 9 играх в текущем сезоне.

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», он провел 4 игры и набрал в них 2 (0+2) балла. 

Его партнер Леон Драйзайтль сегодня отметился заброшенной шайбой. В двух предыдущих играх немецкий форвард оставался без очков. Всего в сезоне у него 14 (5+9) баллов в 11 играх. 

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7 комментариев

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Maxim Shumov
Говорил, что не может сидеть на больничном, возможно - вышел раньше времени и до сих пор играет с травмой
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Bombanero
Видно, что играет с повреждением и хочет помочь, но Эдмонтон сейчас настолько плох, что им бы и здоровый МакДэвид не помог
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Дима Миронов
специально не играют,сплавляют тренера
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Владимир Жамьянов
Он даже по игре не тот, кто смотрел сегодня матч, его звено возили по 2 минуты, он еле до скамейки дополз, имхо дело тут не травме, он бы просто долечился, вся команда тупо лупят по воротам на удачу со всех углов, но с другой стороны в прошлом сезоне у Макди всё залетало, не умоляю его снайперских качеств, но просто фартить в каждом сезоне так не будет, да и все его передачи через центр читались. Зачем суперзвезду не до конца восстановившегося выпускать, это скандал для Вудкрафта.
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Юрий Костыгин
Эвона как проклятие бывшей Кейна действует.
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Мистер Кафель
Ответ Maxim Shumov
Говорил, что не может сидеть на больничном, возможно - вышел раньше времени и до сих пор играет с травмой
Пару игр, долечится, наберет, но пока конечно видно, что он с травмой играет, еле живой. Зря рано выпустили. Ничего, 100 очков минимум.
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