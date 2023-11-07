Макдэвид и Драйзайтль поучаствовали в стычках с игроками «Ванкувера». Леон получил 10-минутный штраф

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль поучаствовали в стычках с игроками «Ванкувера».

« » уступил «Кэнакс» (2:6) в регулярном чемпионате .

Капитан «Ойлерс» во 2-й раз в сезоне остался без очков, немецкий форвард отметился заброшенной шайбой.

В 3-м периоде оба игрока приняли участие в стычках. По итогам второго эпизода был наказан малым штрафом, а – дисциплинарным (10 минут).