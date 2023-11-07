Макдэвид и Драйзайтль поучаствовали в стычках с игроками «Ванкувера». Леон получил 10-минутный штраф

Теги драки Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль поучаствовали в стычках с игроками «Ванкувера».

«Эдмонтон» уступил «Кэнакс» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ

Капитан «Ойлерс» во 2-й раз в сезоне остался без очков, немецкий форвард отметился заброшенной шайбой. 

В 3-м периоде оба игрока приняли участие в стычках. По итогам второго эпизода Макдэвид был наказан малым штрафом, а Драйзайтль – дисциплинарным (10 минут). 

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
curdboy
А теперь вспоминаем, кто в межсезонье ушёл?) Правильно, Костин. А куда?)) Где теперь Детройт, а где Эдмонтон)))
Вот Мак и психует)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LOsP06GH
Ответ curdboy
А теперь вспоминаем, кто в межсезонье ушёл?) Правильно, Костин. А куда?)) Где теперь Детройт, а где Эдмонтон))) Вот Мак и психует)))
Ну Костина то там вообще не видать и не слыхать!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Игорев
В дамском хоккее стычки посерьезней даже будут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ovi1000
Ответ владимир 73
самое удивительное, это то что этой парочки нет в десятке бомбардиров НХЛ
То-есть команда на последнем месте ,а игроки в должны быть в десятке бомбардиров?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
curdboy
Ответ LOsP06GH
Ну Костина то там вообще не видать и не слыхать!
Бывают такие люди, извне они вроде бы и не заметны в коллективе, но по сути внутри коллектива как "клей".
Насчёт Клима я, конечно, не утверждаю. Но не удержался от само собой напрашивающейся аналоги)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Ответ curdboy
Бывают такие люди, извне они вроде бы и не заметны в коллективе, но по сути внутри коллектива как "клей". Насчёт Клима я, конечно, не утверждаю. Но не удержался от само собой напрашивающейся аналоги)))
Это как "набрался опыта в матчах за Зенит"??)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Ди Джузеппе красавчик вообще. Угомонил некствана как батя
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Джузеппе красавчик. Холоднокровно успокоил, а то еще штраф выпишут от лиги)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
владимир 73
самое удивительное, это то что этой парочки нет в десятке бомбардиров НХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LOsP06GH
Ответ владимир 73
самое удивительное, это то что этой парочки нет в десятке бомбардиров НХЛ
А вот это пожалуй главная неожиданность на старте регулярки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий