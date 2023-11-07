У «Эдмонтона» 9 поражений в 11 матчах сезона НХЛ. Клуб идет предпоследним в лиге, опережая лишь «Сан-Хосе»

Теги Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Джей Вудкрофт Хоккей

У «Эдмонтона» 9 поражений в 11 матчах сезона НХЛ, клуб идет предпоследним в лиге.

Сегодня «Ойлерс» проиграли «Ванкуверу» (2:6) в очередной игре регулярного чемпионата. 

Канадский клуб проиграл 9 из 11 матчей в текущем сезоне при общей разнице шайб 29:47.

С 5 очками он занимает предпоследнее место в Западной конференции и общей таблице лиги, опережая лишь «Сан-Хосе» (1 очко в 11 играх). 

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5 комментариев

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Габорик
10 ноября будет битва за кубок Спанч Боба :)
+16
0
+16
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Кино Музыка
Не видно, за счет чего они могут выбраться.
+2
0
+2
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Дима Миронов
эх... возвращаемся славные времена, Эдмонтон снова собирает первые пики
+2
0
+2
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