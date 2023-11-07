У «Эдмонтона» 9 поражений в 11 матчах сезона НХЛ. Клуб идет предпоследним в лиге, опережая лишь «Сан-Хосе»

У «Эдмонтона» 9 поражений в 11 матчах сезона НХЛ, клуб идет предпоследним в лиге.

Сегодня «Ойлерс» проиграли « » (2:6) в очередной игре регулярного чемпионата.

Канадский клуб проиграл 9 из 11 матчей в текущем сезоне при общей разнице шайб 29:47.

С 5 очками он занимает предпоследнее место в Западной конференции и общей таблице лиги, опережая лишь «Сан-Хосе» (1 очко в 11 играх).