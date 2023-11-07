У «Эдмонтона» 9 поражений в 11 матчах сезона НХЛ. Клуб идет предпоследним в лиге, опережая лишь «Сан-Хосе»
У «Эдмонтона» 9 поражений в 11 матчах сезона НХЛ, клуб идет предпоследним в лиге.
Сегодня «Ойлерс» проиграли «Ванкуверу» (2:6) в очередной игре регулярного чемпионата.
Канадский клуб проиграл 9 из 11 матчей в текущем сезоне при общей разнице шайб 29:47.
С 5 очками он занимает предпоследнее место в Западной конференции и общей таблице лиги, опережая лишь «Сан-Хосе» (1 очко в 11 играх).
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