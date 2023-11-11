Роман Ротенберг: «СКА добился важной победы, а сейчас будем болеть за «Зенит». Вперед, «Зенит»!»

Теги Зенит Нефтехимик СКА премьер-лига Россия КХЛ Краснодар Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Нефтехимиком» (4:2).

«Серьезно готовились, понимали, что приедет серьезный соперник. Хорошее начало, хорошие голы забили. Где-то потом упустили нить игры, дисциплина. Будем работать. Хочу похвалить команду, выполнили установку на 100%, добились важной победы.

Спасибо всем за поддержку. Надеемся. Наши болельщики тоже поедут на выездные игры. В «Ледовом» многие поддерживают свои команды. Мы тоже рассчитываем на такую поддержку на выезде в Казани, Череповце, Ярославле.

А сейчас будем смотреть «Зенит» – «Краснодар» и болеть за «Зенит». Вперед, «Зенит»!» – сказал главный тренер СКА.

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18 комментариев

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sd4fmwrvz8
За Краснодар мужики 👏👏👏
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Персональные данные Номер 67327384
А как же просмотр 800 серий "Мухтара", чтобы стать кинологом
+15
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Machine Head
Собаки с тобой ?
+13
-2
+11
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kutavlik
Ответ Spaten
У Йозе Марино волки)
Там, по-моему, давно уже белка прописалась!!!!
+4
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Spaten
У Йозе Марино волки)
+4
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Дмитрий Травницкий
победа по сути почти над аутсайдерами, а гонору как будто Кубок Стэнли взяли. А потом обижаются, что их хейтят 😁. Ещё раз прошу, купите ему вагон жевачки. Пусть лучше жуёт, чем говорит.
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Алексей Иванов
Ответ Дмитрий Травницкий
победа по сути почти над аутсайдерами, а гонору как будто Кубок Стэнли взяли. А потом обижаются, что их хейтят 😁. Ещё раз прошу, купите ему вагон жевачки. Пусть лучше жуёт, чем говорит.
имейте хоть немного уважения к человеку который посмотрел 800 матчей НХЛ))
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Алексей Иванов
прикольно было бы если бы Борис Ротенберг захотел зенит возглавить
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Alek$700
Йозе, «Система не работает». Чу... Стук в дверь.. За мной пришли, прощайте товарищи!
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AERN
Какой же он разный для простого народа: сейчас болел за нефтехимик, а теперь против зенита буду болеть.
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kutavlik
Тьфу на тебя!!!!! КРАСНОДАР!!!!!!
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Machine Head
Спасибо Газпрому и лично Миллеру Алексею Борисовичу! Роману Борисовичу надо быть готовым к тому , что в следующий раз журналист может спросить какую установку вы даете на игру.
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Strannix
Machine head, перестань обижаться и разблокируй меня.
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Kit244098
Феерический...))) Нужное существительное сами приставите. На вкус и цвет, как говорится))
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IVAN-67
Аутсайдер запада с третьей попытки обыграл аутсайдера востока, а шуму как при победе в кубке Стенли. Рома очнись.....
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KKA
Может сглазить ) пока 0-0)
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Евгений Исаев
Ответ Алексей Иванов
имейте хоть немного уважения к человеку который посмотрел 800 матчей НХЛ))
И жалости))) А интересно - сколько книг прочитал сей деятель спортивных наук?
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Евгений Исаев
Ответ Алексей Иванов
прикольно было бы если бы Борис Ротенберг захотел зенит возглавить
Это пошло бы на пользу всему Российскому хоккею!
А с учётом того, что футбол в России по умолчанию на дне - все были бы в выигрыше))) Футбол - ничего не изменилось, хоккей - СКА вернётся в топ!)
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