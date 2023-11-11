Роман Ротенберг: «СКА добился важной победы, а сейчас будем болеть за «Зенит». Вперед, «Зенит»!»

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Нефтехимиком» (4:2).

«Серьезно готовились, понимали, что приедет серьезный соперник. Хорошее начало, хорошие голы забили. Где-то потом упустили нить игры, дисциплина. Будем работать. Хочу похвалить команду, выполнили установку на 100%, добились важной победы.

Спасибо всем за поддержку. Надеемся. Наши болельщики тоже поедут на выездные игры. В «Ледовом» многие поддерживают свои команды. Мы тоже рассчитываем на такую поддержку на выезде в Казани, Череповце, Ярославле.

А сейчас будем смотреть «Зенит» – «Краснодар» и болеть за «Зенит». Вперед, «Зенит»!» – сказал главный тренер СКА.