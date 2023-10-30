Главный арбитр КХЛ Анисимов о моменте Атанасова и Прохоркина: «Ближе к пяти минутам. Двадцатки нет. Николай не ловил его коленом в колено»

Главный арбитр КХЛ объяснил удар Николая Прохоркина в колено Василию Атанасову.

Эпизод произошел в матче чемпионата КХЛ между « » и «Сибирью» (4:5 ОТ). был удален на две минуты.

– Дали две минуты, не поехали смотреть. Дальше история с разными подходами: кто-то считает, что это «5+20», кто-то считает, что это 5 минут.

Судьи на льду приняли решение, что это две минуты. Сейчас от вас будет вопрос: «Что считаете вы, Алексей Владимирович?».

– В общем да.

– Я в данном эпизоде сходил бы посмотрел. Уже там, будучи на просмотровой лавке, принял бы решение. Я бы сходил посмотрел.

Я говорил, что когда ввели пятерку [удаление на пять минут], первое время будут решения – 2 минуты, 5 и «5+20». Рано или поздно это устаканится. Здесь ближе к пятерке.

– Без двадцатки?

– Да. Двадцатки здесь нет. То, что его дальше уводят, – окей. Сейчас не надо никого уводить, все видят, все знают. Он вышел потом и играл.

– Здесь цель – [удар в] колено?

– Не уверен.

– Он выставляет его.

– Да, потому что пытается попасть плечом. Он не ловил его коленом в колено. Он скорее не хотел попасть ему в колено, но попал.

Понятно, он попадает на противоходе таким способом, что это ближе к большому штрафу, – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

😱 Жуткое столкновение в КХЛ: капитан «Сибири» снес Атанасова ударом в колено