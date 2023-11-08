Атанасов о «Торпедо»: «Смысл нашей игры – рисковать. Идешь на обострение, могут получиться моменты. Хотим забраться как можно выше в таблице»

Теги Торпедо КХЛ Матч ТВ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов поделился о смысле игры «Торпедо».

– «Торпедо» в последнее время не отличается стабильностью. И вы рискуете, оставляя в запасе молодых масочников – Силаева, Артамонова.

– Смысл нашей игры в том, что приходится рисковать.

И не только с составом, но и на льду. Идешь на обострение, из этого могут получиться какие-то интересные моменты.

Ну а когда какие-то ребята не играют – это не запланируешь, просто так получается.

Хорошо, что мы можем собраться в нужный момент. Начинаем играть более правильно и в обороне, и в атаке. Умеем находить ключи к воротам.

– У вас нет стратегии, на кого попасть в плей-офф? На Западе все очень запутанно.

– Конечно, мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице.

В то же время мы не подбираем себе соперников. Как получится, так получится, – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

3 комментария

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alklimov2018
Уж второй год об этом твердят болельщикам, а они все верят в чудо.:)))
Риск и системность - понятия несовместимые в любом виде спорта.
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Матроскин52
Кто на рискует, тот не выигрывает! Да, есть обрезы, возникают опасные моменты, но и возможно получить голевые ситуации в атаке! Понятно что надо при себе иметь валидол, но этим и хороша игра Торпедо!
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