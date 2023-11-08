Атанасов о «Торпедо»: «Смысл нашей игры – рисковать. Идешь на обострение, могут получиться моменты. Хотим забраться как можно выше в таблице»

Василий Атанасов поделился о смысле игры «Торпедо».

– « » в последнее время не отличается стабильностью. И вы рискуете, оставляя в запасе молодых масочников – Силаева, Артамонова.

– Смысл нашей игры в том, что приходится рисковать.

И не только с составом, но и на льду. Идешь на обострение, из этого могут получиться какие-то интересные моменты.

Ну а когда какие-то ребята не играют – это не запланируешь, просто так получается.

Хорошо, что мы можем собраться в нужный момент. Начинаем играть более правильно и в обороне, и в атаке. Умеем находить ключи к воротам.

– У вас нет стратегии, на кого попасть в плей-офф? На Западе все очень запутанно.

– Конечно, мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице.

В то же время мы не подбираем себе соперников. Как получится, так получится, – сказал нападающий «Торпедо» .