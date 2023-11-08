Атанасов о «Торпедо»: «Смысл нашей игры – рисковать. Идешь на обострение, могут получиться моменты. Хотим забраться как можно выше в таблице»
Василий Атанасов поделился о смысле игры «Торпедо».
– «Торпедо» в последнее время не отличается стабильностью. И вы рискуете, оставляя в запасе молодых масочников – Силаева, Артамонова.
– Смысл нашей игры в том, что приходится рисковать.
И не только с составом, но и на льду. Идешь на обострение, из этого могут получиться какие-то интересные моменты.
Ну а когда какие-то ребята не играют – это не запланируешь, просто так получается.
Хорошо, что мы можем собраться в нужный момент. Начинаем играть более правильно и в обороне, и в атаке. Умеем находить ключи к воротам.
– У вас нет стратегии, на кого попасть в плей-офф? На Западе все очень запутанно.
– Конечно, мы хотим забраться как можно выше в турнирной таблице.
В то же время мы не подбираем себе соперников. Как получится, так получится, – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.
Риск и системность - понятия несовместимые в любом виде спорта.