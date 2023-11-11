Билялетдинову не кажется, что возрастные лидеры «Ак Барса» экономят силы: «Возраст не должен иметь значение – нужно полноценно выполнять работу»

Зинэтула Билялетдинов высказался о возрастных игроках «Ак Барса».

В субботу казанский клуб уступил 0:3 «Металлургу».

– Нет ли у вас ощущения, что ваши возрастные лидеры хотят сэкономить силы на весь сезон, не включаясь в каждой игре?

– Возраст не должен иметь значение – если ты выходишь играть, ты должен полноценно выполнять свою работу. Таких ощущений у меня нет.

– У вас длительная серия матчей через день. Есть ли фактор усталости?

– Календарь в принципе у всех одинаковый. Но есть моменты, когда мы играем третью выездную игру, а соперник – вторую или первую в домашней серии. Иногда попадаем не неравное состояние, но так у всех команд бывает.

Поэтому как бы не было сложно, нужно играть, – сказал главный тренер «Ак Барса».