Губерниев о результативности Овечкина: «Не вижу тут никакого криминала. У него все впереди, это только начало сезона»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о результативности Александра Овечкина.

Нападающий забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру. Всего он набрал 9 (2+7) очков в 12 играх сезона.

«У Александра сейчас конкретно плохой сезон, но я думаю, что у него все впереди, ведь это только начало сезона.

Я могу только пожелать ему здоровья, и чтобы он продолжал погоню за рекордом Гретцки по количеству шайб в НХЛ.

Лично я тут не вижу никакого криминала», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (824), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

10 комментариев

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Maxim Shumov
Ответ Костя Кот
сложно будет, он едет на коньках со скоростью 3км/ч
Вы что, это ж лёд плохой и тренер виноват))
+4
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+4
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Kaban
Ответ Cube Litening C:68X
Кого ещё расспрашивали о результативности Овечкина, огласите весь список, пожалуйста..😁
Роман Борисович еще не дал экспертное мнение, наверняка бы объяснил про самолетные ноги Александра
+4
0
+4
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Костя Кот
сложно будет, он едет на коньках со скоростью 3км/ч
+5
-3
+2
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Maxim Shumov
«Саню вот-вот прорвёт» - фильм десятый. скоро на всех экранах страны
+3
-1
+2
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Cube Litening C:68X
Кого ещё расспрашивали о результативности Овечкина, огласите весь список, пожалуйста..😁
+2
0
+2
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Melnikov1968
В хоккее разбирается как свинья в апельсинах, но свои 5 копеек обязательно надо вставить. Иди биатлон комментируй.
+1
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Maxim Shumov
Январь 2024 - «это только половина сезона. У Александра всё впереди»
+2
-2
0
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_Абырвалг_
Да никакого рекорда Грецки он не побьет, да и не правильно это было бы.Бросок " из офиса" - на который работает вся команда ,да большинство , при котором он не уходит с площадки , маловато ,что-бы быть выше ВЕЛИКОГО !
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Pink Floyd1276
Криминальная хроника от Губерниева - все впереди, это только начало.
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Pink Floyd1276
Ответ Maxim Shumov
«Саню вот-вот прорвёт» - фильм десятый. скоро на всех экранах страны
Сезон длинный - еще 70 серий этой мыльной оперы нас ожидает.
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