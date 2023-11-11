Губерниев о результативности Овечкина: «Не вижу тут никакого криминала. У него все впереди, это только начало сезона»

Дмитрий Губерниев высказался о результативности Александра Овечкина.

Нападающий забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру. Всего он набрал 9 (2+7) очков в 12 играх сезона.

«У Александра сейчас конкретно плохой сезон, но я думаю, что у него все впереди, ведь это только начало сезона.

Я могу только пожелать ему здоровья, и чтобы он продолжал погоню за рекордом Гретцки по количеству шайб в .

Лично я тут не вижу никакого криминала», – сказал комментатор .

Напомним, капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (824), уступая лишь (894).