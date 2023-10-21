Кожевников о словах Путина про отъезд молодежи: «Надо с молока матери воспитывать детей в духе патриотизма и любви к родине»

Александр Кожевников оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Федерации хоккея России надо этим вопросом серьезно заниматься. Надо работать, ведь об этом уже не первый год говорят многие специалисты.

Ведь федерация отпускает молодых ребят. Надо давно уже было работать с агентами.

Ситуация критичная, ведь каждый год у нас уезжает примерно не меньше 50 игроков в возрасте до 16 лет.

Федерация лучше знает эту ситуацию – почему они уезжают, как их уговаривают. И ведь не только агенты уговаривают игроков, в этом ведь и родители участвуют.

Их же берут тем, что ребята могут учиться и жить в семьях. Надо заниматься патриотизмом и воспитывать людей в правильном ракурсе.

Пусть поздновато до нас это дошло, но надо включаться. Надо с молока матери воспитывать детей в духе патриотизма и любви к родине.

Но не забывайте и о том, что у нас по закону человек может до 16 лет уехать за границу с разрешения родителей.

Поэтому проблем много и этим надо серьезно заниматься», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.