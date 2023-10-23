Николишин о словах Путина про отъезд молодежи: «У меня недоумение. В России выпускается 5 тысяч игроков, уехали – 100 человек. Это погрешность»

Теги Андрей Николишин НХЛ Владимир Путин КХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Андрей Николишин оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.

Президент России заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«У меня недоумение по поводу дельцов. Кто-то Владимиру Владимировичу об этом рассказал. Кто ему мог об этом рассказать? Это те люди, которые понимают и руководят хоккеем.

По поводу отъезда молодых игроков за границу – я могу сказать, что только в первенстве Москвы выпускается ежегодно порядка тысячи игроков, по всей стране – в районе пяти тысяч.

Уехало за границу – 100 человек. Это погрешность.

Причем из них порядка 40 человек уезжают в Северную Америку, остальные 40 человек – уезжают в Беларусь, Казахстан, еще 20 процентов уезжают куда-то в Европу.

Мне не очень понятно, про какой отток игроков говорится», – сказал Андрей Николишин, являющийся президентом Федерации хоккея Москвы.

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83 комментария

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guizzy
Уважение Андрею, всегда остаётся адекватным
+316
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+311
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HockeyMan
Хоть кто то не испугался сказать как есть
+267
-3
+264
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Melnikov1968
Спасибо, Андрей. Хороший ответ неадекватам в лице Назарова, Кожевникова, Артюхина, а также им подобных,которые перестали думать самостоятельно, а только поддакивают президенту.
+248
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+244
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Вечно в бане
Ответ Виктор Никитин
Комментарий скрыт
Потеря. Только стоит задуматься, над тем, почему они уезжают, а не на «дельцов» все сваливать. Но папочку с причинами отъезда, никто деду не принесёт, поэтому будем про «дельцов» разговаривать.
+83
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+79
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79Max
Андрей, на фоне всех этих лизаблюдов, вы просто красавчик. Приятно осознавать, что остались люди которые могут задать вопрос, когда слышат откровенную ерунду. Ждем выступления Ротенберга, Кожевникова, Назарова и других товарищей.
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S Works Tarmac SL7
Ответ Melnikov1968
Спасибо, Андрей. Хороший ответ неадекватам в лице Назарова, Кожевникова, Артюхина, а также им подобных,которые перестали думать самостоятельно, а только поддакивают президенту.
Список неадекватов раз в 10 длиннее, пожалуй….
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вован63
Николишин все правильно разложил,а другие даже не поняв суть дела сразу выстроились в очередь жопу лизать.
+55
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Серый
Ответ HockeyMan
Хоть кто то не испугался сказать как есть
Он и про гения тренерской мысли высказывался в подобном ключе
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nolan_90
Андрей Василич из всех хоккейных ветеранов всегда самый адекватный был, никому пятую точку не лижет
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Никому_никабельный
Не стал поддакивать, уже достойно уважения
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Матрос Кот
Отток наших лучших хоккеистов в НХЛ подобен отьезду лучших футболистов из Бразилии и Аргентины. Это вполне нормально. Наоборот дает стимул юнным хоккеистам тренироваться лучше. Если глобально посмотреть политика изоляции в истории привела все эти страны к деградации и краху.
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вован63
Николишин все правильно разложил,а другие даже не поняв суть дела сразу выстроились в очередь жопу лизать.
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Mephi027
Прав абсолютно.

Средний уровень ОЧЕНЬ НИЗКИЙ!

Вот если бы 500 уезжало из 5000 - вот это УРОВЕНЬ.
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Дмитрий Галкин
Николишин не понимает политику партии! Не быть ему депутатом!
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Сергей Орлов
Ответ Melnikov1968
Спасибо, Андрей. Хороший ответ неадекватам в лице Назарова, Кожевникова, Артюхина, а также им подобных,которые перестали думать самостоятельно, а только поддакивают президенту.
Василич такой. У него тоже хватает совковых стереотипов, но повторять чушь за остальными он точно не будет.
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Ярослав Звездин
Ответ Андрей Нилов
Поддакивающие Николишину, лучше бы подумали, как президент федерации хоккея Москвы может одновременно быть скаутом клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз. Это приблизительно так же как если бы министр обороны России был интендантом французского иностранного легиона.
это только в вашем мире хоккейный функционер может рассматриваться в плоскости работает на врага))
лучше бы просто подумал что он норм специалист в хоккее и здесь и за океаном востребован ещё и в разных специальностях

как ты пришёл вообще к таким умозаключениям))
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Pertinax Gandi
У нас мало осталось людей, которые говорят супротив слов государя. Ждём реакции родниных и кожевниковых.
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burefan
Ответ СержМиранэн
Уезжают лучшие. Это немало.
Т.е тогда по вашей логике и по логике президента надо удерживать и поддерживать только лучших, а на остальных класть с прибором?
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Вечно в бане
Ответ Виктор Никитин
так причина и так ясна, я просто больше о том потеря ли эти 100 или нет.. Николишин говорит что как будто и не потеря
Николишин играет по «их же» правилам. Недоговорить, сместить акценты с качества на количество, и, вроде как, проблемы и нет. Раз нет возможности принести правильную папочку, то можно и такими методами пытаться перебить лоббистов идеи «все запретить».
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Cbj Fan
Тут не про количество нужно, а про качество. Точнее, сколько процент хороших игроков уходит.
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heivani
Ответ pwq2nqmww9
Так уезжают лучшие 100 из этих тысяч. Пусть поднимают уровень Российского хоккея, а не Американского или куда они там рвутся. У Америки десятки тысяч выпускается, неужели они не в состоянии отобрать своих лучших, зачем забирать лучших из других стран?! Значит дело тут не в спорте, то есть спорт конечно играет роль, больше пахнет деньгами и самопиаром. Если все лучшие будут перебираться в другие лиги, то свои национальные лиги будут слабыми. Это касается не только хоккея. Деньги это конечно хорошо, но я не уверен что в России намного хуже платят. Уж хоккей то спонсируют по полной. Другие виды спорта и рядом не стояли. Футбол не берём в расчёт.
Уезжают ведь в основном в систему НХЛ,где хоккей можно сказать религия.А у нас,в КХЛ на большинстве арен заполняемость ниже критики.Что говорить про ВХЛ,а на игры МХЛ почти вообще не ходят ,кроме знакомых и родственников игроков.Вот играет молодежь при таких условиях,и думают,а для кого они играют? Вот смотрю на ,,Автомобилист,,за который болею.Ну кто поднялся за последние годы с молодёжки ,через ВХЛ в осн.команду,кто закрепился в ней? Кроме вратаря Галкина больше на ум никто и не приходит.Был талант,Неучев,в прошлом сезоне вроде закрепился в основе,но уехал.Если люди уезжают куда-либо,это ведь всегда за чем-то лучшим по их мнению.Не только хоккеисты,...
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Ярослав Звездин
Ответ Владимир Ватутин
так уезжают кто по лучше,а потом удивляемся, что уровень хоккея у нас падает
немного не так
уезжают лучшие-допустим
но они едут в НХЛ где хоккей это религия-это ведь просто то ради чего вообще дети начинают заниматься
хоккем.
в баскетболе это НБА и т. д.
вопрос не должен касаться детей или родителей. Дети и родители делают всё чтобы воплотить свои мечты и своих детей.
государство не вкладывает больше в ребёнка чем его родители это факт да и родители так же платят налоги.

смотреть надо шире таким как вы
надо поднимать уровень КХЛ за счёт конкуренции - в самом начале план был хороший но рулить стали плохие люди всём этим.
теперь нашли какую то проблему в детях а не в себе.

как по мне бред
откройте лигу пусть играют лучшие
сделайте квоты на молодых ограничьте заявку введите жёсткий потолок без бонусов
НХЛ это 900 игроков - вам останется ещё такой огромный кусок пирога из которого можно устроить рубилово невероятных масштабов

отстатьнте от всех и займитесь своими прямыми обязанностями - благосостоянием нации.
какой хоккей какие таланты когда 45% в стране фактически живут от зп до зп тысяч в 60-80.как за эти деньги катать его по соревам и форму покупать

ну хорошо пусть мечта всех детей играющих в хоккей это тебя радовать в КХЛ-но вы хотя бы сделайте чтобы это хоть отдалённо выглядела как мечта
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Мужанов Дмитрий Александрович
Эти несколько десятков и есть самые сливки, остальные - серая масса которая занимались хоккеем по сути ради интереса(через пару лет они и на лёд уже не станут)
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Виктор Никитин
Ответ Вечно в бане
Потеря. Только стоит задуматься, над тем, почему они уезжают, а не на «дельцов» все сваливать. Но папочку с причинами отъезда, никто деду не принесёт, поэтому будем про «дельцов» разговаривать.
так причина и так ясна, я просто больше о том потеря ли эти 100 или нет.. Николишин говорит что как будто и не потеря
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anshef
Ответ вован63
Николишин все правильно разложил,а другие даже не поняв суть дела сразу выстроились в очередь жопу лизать.
Да скорей всего поняли, просто привыкли подлизывать.
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