Николишин о словах Путина про отъезд молодежи: «У меня недоумение. В России выпускается 5 тысяч игроков, уехали – 100 человек. Это погрешность»
Андрей Николишин оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.
Президент России заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
«У меня недоумение по поводу дельцов. Кто-то Владимиру Владимировичу об этом рассказал. Кто ему мог об этом рассказать? Это те люди, которые понимают и руководят хоккеем.
По поводу отъезда молодых игроков за границу – я могу сказать, что только в первенстве Москвы выпускается ежегодно порядка тысячи игроков, по всей стране – в районе пяти тысяч.
Уехало за границу – 100 человек. Это погрешность.
Причем из них порядка 40 человек уезжают в Северную Америку, остальные 40 человек – уезжают в Беларусь, Казахстан, еще 20 процентов уезжают куда-то в Европу.
Мне не очень понятно, про какой отток игроков говорится», – сказал Андрей Николишин, являющийся президентом Федерации хоккея Москвы.
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Средний уровень ОЧЕНЬ НИЗКИЙ!
Вот если бы 500 уезжало из 5000 - вот это УРОВЕНЬ.
лучше бы просто подумал что он норм специалист в хоккее и здесь и за океаном востребован ещё и в разных специальностях
как ты пришёл вообще к таким умозаключениям))
уезжают лучшие-допустим
но они едут в НХЛ где хоккей это религия-это ведь просто то ради чего вообще дети начинают заниматься
хоккем.
в баскетболе это НБА и т. д.
вопрос не должен касаться детей или родителей. Дети и родители делают всё чтобы воплотить свои мечты и своих детей.
государство не вкладывает больше в ребёнка чем его родители это факт да и родители так же платят налоги.
смотреть надо шире таким как вы
надо поднимать уровень КХЛ за счёт конкуренции - в самом начале план был хороший но рулить стали плохие люди всём этим.
теперь нашли какую то проблему в детях а не в себе.
как по мне бред
откройте лигу пусть играют лучшие
сделайте квоты на молодых ограничьте заявку введите жёсткий потолок без бонусов
НХЛ это 900 игроков - вам останется ещё такой огромный кусок пирога из которого можно устроить рубилово невероятных масштабов
отстатьнте от всех и займитесь своими прямыми обязанностями - благосостоянием нации.
какой хоккей какие таланты когда 45% в стране фактически живут от зп до зп тысяч в 60-80.как за эти деньги катать его по соревам и форму покупать
ну хорошо пусть мечта всех детей играющих в хоккей это тебя радовать в КХЛ-но вы хотя бы сделайте чтобы это хоть отдалённо выглядела как мечта