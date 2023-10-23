Николишин о словах Путина про отъезд молодежи: «У меня недоумение. В России выпускается 5 тысяч игроков, уехали – 100 человек. Это погрешность»

Андрей Николишин оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.

Президент России заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«У меня недоумение по поводу дельцов. Кто-то Владимиру Владимировичу об этом рассказал. Кто ему мог об этом рассказать? Это те люди, которые понимают и руководят хоккеем.

По поводу отъезда молодых игроков за границу – я могу сказать, что только в первенстве Москвы выпускается ежегодно порядка тысячи игроков, по всей стране – в районе пяти тысяч.

Уехало за границу – 100 человек. Это погрешность.

Причем из них порядка 40 человек уезжают в Северную Америку, остальные 40 человек – уезжают в Беларусь, Казахстан, еще 20 процентов уезжают куда-то в Европу.

Мне не очень понятно, про какой отток игроков говорится», – сказал Андрей Николишин, являющийся президентом Федерации хоккея Москвы.

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