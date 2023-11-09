Заварухин об 1:5 от «Амура»: «Начало было хорошее. Во 2-м периоде были ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение»

Теги Амур Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин высказался после матча против «Амура» (1:5).

«Хорошее было начало с нашей стороны, имели моменты в первом периоде. Во втором – ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение.

Соперник делал наложения, и это повлияло на долгие смены, плюс пропустили. В третьем периоде старались изменить ход матча, пропустили контратаки и уступили.

Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей

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7 комментариев

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oldgordon
Допустим, игроки принимал неверные решения. А что делалось тренерским штабом, если это продолжаось на протяжении всей игры? Или не смогли потребовать? Тогда на хрен вы нужны. Если игроки не реагируют на требования ТШ, то это уже другая ситуация. Явно, что в команде ненормальная ситуация и нездоровая обстановка
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Максим Фомин
да ты дно Коля) и команда у нас такая. третьего не дано. Весь сезон г.вно катаете 🤦‍♂️
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heivani
Наблюдаем закономерный итог недальновидной стратегии клуба/о чем это я,какая нахрен стратегия/в плане вливания своей молодежи в основу команды.Сколько лет видим в цепочке МХЛ->ВХЛ->КХЛ практически выхлоп на выходе.Кого только не выдергивали в главную команду,а закрепиться смог, и то не без труда один Галкин.Зато ,,варягам,, щедро можем насыпать заранее, неизвестно ещё с какой игрой по ходу сезона.В общем,болото,..
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heivani
Ответ oldgordon
Допустим, игроки принимал неверные решения. А что делалось тренерским штабом, если это продолжаось на протяжении всей игры? Или не смогли потребовать? Тогда на хрен вы нужны. Если игроки не реагируют на требования ТШ, то это уже другая ситуация. Явно, что в команде ненормальная ситуация и нездоровая обстановка
Ну как же; все видели,как самозабвенно Заварухин управлялся с планшетом/видимо подарочек ещё от Питерса/.Рисовал,рисовал,а потом Волк проиграл вбрасывание,и все,..накрылась комбинация.
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fregat96
Ответ heivani
Наблюдаем закономерный итог недальновидной стратегии клуба/о чем это я,какая нахрен стратегия/в плане вливания своей молодежи в основу команды.Сколько лет видим в цепочке МХЛ->ВХЛ->КХЛ практически выхлоп на выходе.Кого только не выдергивали в главную команду,а закрепиться смог, и то не без труда один Галкин.Зато ,,варягам,, щедро можем насыпать заранее, неизвестно ещё с какой игрой по ходу сезона.В общем,болото,..
Галкин не закрепился,им опять тушат пожар. Просто ставка на дорогущего Аликина не работает. И так каждый год - "маттсоны" запускают, Галыч затыкает дыру,хоть сегодня и не айс временами. Как только игра наладится, Гала опять посадят на лавку.
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fregat96
УГМК что то знает, с новым Дворцом по такой игре точно можно не спешить.
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heivani
Ответ fregat96
Галкин не закрепился,им опять тушат пожар. Просто ставка на дорогущего Аликина не работает. И так каждый год - "маттсоны" запускают, Галыч затыкает дыру,хоть сегодня и не айс временами. Как только игра наладится, Гала опять посадят на лавку.
Чтобы игра наладилась,даже не знаю,какие меры будут предпринимать.Пока нет ни физики,ни желания к исправлению ситуации.Зато есть мастерство,от комментаторов в основном.Мифическое какое-то.А Галкин в сезоне пока хорош,ведь по %показателям был одним из лучших в лиге.Посмотрим на дальнейшее доверие к нему от тренеров.Идеальной игры из киперов пока никто не показывает.Хотя,отрезки выдают некоторые на высшем уровне
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