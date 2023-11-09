Заварухин об 1:5 от «Амура»: «Начало было хорошее. Во 2-м периоде были ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение»
Николай Заварухин высказался после матча против «Амура» (1:5).
«Хорошее было начало с нашей стороны, имели моменты в первом периоде. Во втором – ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение.
Соперник делал наложения, и это повлияло на долгие смены, плюс пропустили. В третьем периоде старались изменить ход матча, пропустили контратаки и уступили.
Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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