Заварухин об 1:5 от «Амура»: «Начало было хорошее. Во 2-м периоде были ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение»

Николай Заварухин высказался после матча против «Амура» (1:5).

«Хорошее было начало с нашей стороны, имели моменты в первом периоде. Во втором – ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение.

Соперник делал наложения, и это повлияло на долгие смены, плюс пропустили. В третьем периоде старались изменить ход матча, пропустили контратаки и уступили.

Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше», – сказал главный тренер « » .

«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей