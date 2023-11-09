Рендулич впервые попал в запас СКА после перехода из «Сочи». Серия без голов – 8 матчей, сыграл 8:28 против «Спартака»

Теги СКА Трактор КХЛ Сочи Борна Рендулич Хоккей

Борна Рендулич впервые не заявлен на матч СКА.

СКА проведет матч против «Трактора» в Фонбет чемпионате КХЛ.

Тренерский штаб петербуржцев не заявил хорватского нападающего Борна Рендулича на эту игру.

Форвард не отметился результативными действиями в прошлой игре против «Спартака» (2:3).

Рендулич провел на льду 8 минут и 28 секунд, получив также две минуты штрафа. Безголевая серия нападающего составляет восемь матчей.

Хоккеист перешел в СКА из «Сочи» и провел 11 матчей подряд за питерцев.

14 комментариев

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Ротенберг
Подсунули нам плохого игрока! Система отторгла бездарность! Сейчас проверим толщину льда и вперёд... сегодня я написал жалобу в КХЛ на нашего сантехника! Он в храме хоккея матерился! Система такого не допустит!
+35
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+35
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Розе Ротенбергино
Пока всех игроков лиги не попробует, не остановится
+22
0
+22
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Максим Столбов
Это тебе не Сочи, тут строгая система.
+21
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+21
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Lanc
Роман это царь Мидас, только наоборот.
Яркие примеры - Рендулич и Серебряков.
+11
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+11
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HockeyMan
Кто-то тут этому удивлен?)
+6
0
+6
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Сергей Орлов
Надоела новая игрушка 🤣
+6
0
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Венер Кучербаев
ждём обмена Рендулича на Скотта Космачука или Троя Джозефса?
+4
0
+4
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Михаил Вагин
если уж и забрали, то ставьте его тогда на его позицию, в офис Овечкина. Нет! надо поставить его в центр квадрата, где ему явно не удобно играть
+3
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+3
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Артем Зырянов
Казалось бы, что могло пойти не так..
+2
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omsk78
похоже его ждёт участь Жафярова
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Ильмир Зайнапов
Следующий Серебряков похоже
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AERN
Сочи даже нормального игрока для системы не вырастили. В ВХЛ их отправить.
+1
0
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Венер Кучербаев
Ответ Розе Ротенбергино
Пока всех игроков лиги не попробует, не остановится
вспомнился Лукашенко со своим бессмертным "я ператрахивал свой парламент и буду ператрахивать!!!"
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