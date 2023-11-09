Рендулич впервые попал в запас СКА после перехода из «Сочи». Серия без голов – 8 матчей, сыграл 8:28 против «Спартака»
Борна Рендулич впервые не заявлен на матч СКА.
СКА проведет матч против «Трактора» в Фонбет чемпионате КХЛ.
Тренерский штаб петербуржцев не заявил хорватского нападающего Борна Рендулича на эту игру.
Форвард не отметился результативными действиями в прошлой игре против «Спартака» (2:3).
Рендулич провел на льду 8 минут и 28 секунд, получив также две минуты штрафа. Безголевая серия нападающего составляет восемь матчей.
Хоккеист перешел в СКА из «Сочи» и провел 11 матчей подряд за питерцев.
Яркие примеры - Рендулич и Серебряков.