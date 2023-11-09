Рендулич впервые попал в запас СКА после перехода из «Сочи». Серия без голов – 8 матчей, сыграл 8:28 против «Спартака»

Борна Рендулич впервые не заявлен на матч СКА.

СКА проведет матч против « » в Фонбет чемпионате .

Тренерский штаб петербуржцев не заявил хорватского нападающего на эту игру.

Форвард не отметился результативными действиями в прошлой игре против «Спартака» (2:3).

Рендулич провел на льду 8 минут и 28 секунд, получив также две минуты штрафа. Безголевая серия нападающего составляет восемь матчей.

Хоккеист перешел в из « » и провел 11 матчей подряд за питерцев.