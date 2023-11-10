Пашков о болельщиках СКА: «Требовать что-то в направлении смены тренера – это не их дело. Не стоит обращать внимание на такие призывы»

Теги СКА болельщики КХЛ Александр Пашков Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Александр Пашков высказался о работе Романа Ротенберга на посту тренера СКА.

СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

«Я думаю, что ответственность надо разделить: есть тренер и есть руководство клуба. Хочу напомнить, что в команде в период предсезонного отрезка произошли большие изменения в составе. Я не думаю, что один Роман Ротенберг решал эти вопросы, существует и руководство.

Считаю, что в этом надо искать причины относительно неудачного прохождения командой СКА чемпионата. А что касается его качеств как тренера, то я полагаю, что выводы надо делать после сезона, когда будет известен окончательный результат. По итогам сезона всегда делаются выводы, этого и надо дождаться.

Специалисты, безусловно, могут высказывать какие-то критические замечания по подготовке команды и так далее. Что касается болельщиков, то это не их дело – что-то требовать в направлении смены тренера. На трибунах собирается совершенно разный народ с совершенно разными интересами, с разным пониманием хоккея и руководства клуба. И обращать внимание на такие призывы, мне кажется, не стоит.

Это так называемая пена, которая всегда образуется в период, когда команда или отдельные спортсмены каким-то образом, может быть, снижают спортивные результаты. Это может быть по разным причинам, надо пережить этот момент и дождаться выхода из кризиса», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию

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22 комментария

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Игорь Игорев
Требовать что-то в направлении темы президента - это не их дело. Правильно, холоп должен быть покорным и тупым. Старый совок ещё что-то мог сказать?
+31
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+29
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jqzn88xn6n
Конечно, играем то мы не для болельщиков…
+27
-1
+26
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Анастасия Канунникова
Мда. Назвать болельщиков пеной - это еще надо умудриться. А не о..ели ли вы там?
+21
0
+21
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спокойный
Прочь руки от Романа!!! Дайте Роме потренировать!!! Страна за Рому!!! Народ ВСЕ видит!!! Система работает!!!
+20
-1
+19
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Заборостроитель
Как про избирателей сказал😀
+16
0
+16
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Melnikov1968
Если не будет болельщиков, ваш хоккей на хрен никому не будет нужен. Так что не надо здесь принижать их значимость. Хоккей, прежде всего для зрителей, а не для экспертов и специалистов.
+12
0
+12
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memphis
Вы кто такие? Какие ещё болельщики? У вас нет права что-то требовать? Только есть право деньги отдавать за матчи.
+8
0
+8
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catcher69
Ответ Melnikov1968
Если не будет болельщиков, ваш хоккей на хрен никому не будет нужен. Так что не надо здесь принижать их значимость. Хоккей, прежде всего для зрителей, а не для экспертов и специалистов.
как ты не понимаешь дожив почти до 60 лет что им ... ходите вы или нет не для вас играют и не с вас бабло получают и отчитываются не перед вами а перед уважаемыми спонсорами и "благодеятелями"...вы пена !!!!!!!!!!!!
+6
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+6
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Cherrylion
То есть арену новую, рекордную по вместимости, строили для тех, кто должен молча смотреть на все фокусы Йозе Марино? Очень удобно, жду высказывания оставшихся подхалимов
+6
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Максим Столбов
Пашков иди на хутор цветочки собирать, а народ сам разберётся.
+5
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saa1910mail@gmail.com
Что то не верится что команду собирали без участия Ротана. Ротан всех набирал. Просто заигрался, как ребенок на приставке...
+3
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catcher69
ну как все всё поняли или еще нет ???
представляете себе такое высказывание о болельщиках в нхл ???!!!!!
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GoodZilla
А что, если это не кризис, а реальный уровень сегодняшней "системы СКА"?!)))
+2
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Machine Head
А какая пена ? Никто ничего не требовал, на мой взгляд. Была обычная констатация факта , что система не работает. И почему это вдруг решили баннер завернуть. Кто -то приходит с плакатом «люблю игрока под номер 35» - давайте и такие плакаты запрещать.
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focusm
Рома верим!
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Elegante
Ещё один жополиз. А болельщикам СКА вообще нужно бойкотировать матчи, да и смотреть на эту ущербную игру, под руководством клоуна, вообще нет никакого желания
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Сергей Лепехин
Он не думает, что болельщики когда обратят внимание, то будет уже поздно ?!!!
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Melnikov1968
Ответ catcher69
как ты не понимаешь дожив почти до 60 лет что им ... ходите вы или нет не для вас играют и не с вас бабло получают и отчитываются не перед вами а перед уважаемыми спонсорами и "благодеятелями"...вы пена !!!!!!!!!!!!
А Пашков то перед кем отчитывается? Он уж явно не у кормушки, мог бы и правду говорить.
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catcher69
Ответ Melnikov1968
А Пашков то перед кем отчитывается? Он уж явно не у кормушки, мог бы и правду говорить.
назови мне хотя бы 1 фамилию кто у нас говорит правду в спорте ???!!!!!!!!!!!
они все у кормушки в той или иной мере...
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Melnikov1968
Ответ catcher69
назови мне хотя бы 1 фамилию кто у нас говорит правду в спорте ???!!!!!!!!!!! они все у кормушки в той или иной мере...
Например, Андрей Николишин.
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Elegante
Ответ memphis
Вы кто такие? Какие ещё болельщики? У вас нет права что-то требовать? Только есть право деньги отдавать за матчи.
Пашкову надо было ещё добавить: "А эти холопы-болельщики, пусть вообще заткнутся, быдло, мля"))))))))
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Adeen
Ответ Анастасия Канунникова
Мда. Назвать болельщиков пеной - это еще надо умудриться. А не о..ели ли вы там?
Вот из-за таких тварей я уже который год говорю: Не нужно ходить на хоккей и футбол. Они не считают болельщиков за людей. Им без разницы. Вы только унижаетесь приходя на эти мероприятия.
Эти ещё, футбольные болельщики. Никакой гордости и самоуважения: Чуть-чуть что-то там потерпели и дальше ходить на футбол.
Понятно,что государство с прицелом на будущее и глупых подростков, но вы - взрослые люди - какого хрена вы творите. Тьфу:/
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