Александр Пашков высказался о работе Романа Ротенберга на посту тренера СКА.

СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

«Я думаю, что ответственность надо разделить: есть тренер и есть руководство клуба. Хочу напомнить, что в команде в период предсезонного отрезка произошли большие изменения в составе. Я не думаю, что один решал эти вопросы, существует и руководство.

Считаю, что в этом надо искать причины относительно неудачного прохождения командой СКА чемпионата. А что касается его качеств как тренера, то я полагаю, что выводы надо делать после сезона, когда будет известен окончательный результат. По итогам сезона всегда делаются выводы, этого и надо дождаться.

Специалисты, безусловно, могут высказывать какие-то критические замечания по подготовке команды и так далее. Что касается болельщиков, то это не их дело – что-то требовать в направлении смены тренера. На трибунах собирается совершенно разный народ с совершенно разными интересами, с разным пониманием хоккея и руководства клуба. И обращать внимание на такие призывы, мне кажется, не стоит.

Это так называемая пена, которая всегда образуется в период, когда команда или отдельные спортсмены каким-то образом, может быть, снижают спортивные результаты. Это может быть по разным причинам, надо пережить этот момент и дождаться выхода из кризиса», – сказал олимпийский чемпион .

Фанаты СКА впервые вывесили гневный баннер – «Система не работает». Ротенберг увидел в этом провокацию