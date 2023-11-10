Копитар вышел на 2-е место по очкам в истории «Лос-Анджелеса». У него 1155 баллов в 1305 матчах НХЛ

Анже Копитар вышел на 2-е место по очкам в истории «Лос-Анджелеса».

Нападающий «Кингс» сделал передачу в матче против «Питтсбурга» (3:4 ОТ).

Теперь на его счету 14 (7+7) очков в 13 играх сезона-2023/24.

Всего в он набрал 1155 (400+755) баллов в 1305 матчах.

превзошел достижение (1154 очка) и вышел на единоличное 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории « ».

Рекорд принадлежит Марселю Дионну (1307).