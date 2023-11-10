Копитар вышел на 2-е место по очкам в истории «Лос-Анджелеса». У него 1155 баллов в 1305 матчах НХЛ
Анже Копитар вышел на 2-е место по очкам в истории «Лос-Анджелеса».
Нападающий «Кингс» сделал передачу в матче против «Питтсбурга» (3:4 ОТ).
Теперь на его счету 14 (7+7) очков в 13 играх сезона-2023/24.
Всего в НХЛ он набрал 1155 (400+755) баллов в 1305 матчах.
Анже Копитар превзошел достижение Люка Робитайла (1154 очка) и вышел на единоличное 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Лос-Анджелеса».
Рекорд принадлежит Марселю Дионну (1307).
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